F.Bahçe; yüksek tempolu, presli, çok etkili bir ilk 20 dakika sergiledi.

Bu bölümde hazırlanışı çok güzel bir gol de buldu. Ancak ilk organize Trabzon atağında tüm defans ve kaleci Altay'ın müşterek hatalarıyla Ekuban skora denge getirince Fenerbahçe duraklama dönemine girdi. Bu tabloda Trabzonspor iki çok net gol kaçırdı. Devrenin son 7 dakikasında yine Fenerbahçe'nin hızlı, etkili, ofansif girişimleri arka arkaya geldi. Rodrigues bir tane kaçırdı, bir şutu da direkten döndü. Bunlar da hazırlanmış pozisyonlardı. F.Bahçe ikinci yarının başında da çok etkili bir 20 dakika sergiledi. Ama Trabzon da iyi kapanıp direniyordu. Ele geçen üç pozisyonda da Uğurcan'ın başarılı kurtarışlarına takıldılar.

Sonrasında yine tempo düştü. Ersun Yanal'ın yaptığı değişikliklerden de hiçbir katkı gelmedi. Aslında Yanal'ın yorulan Emre'yi son 15-20 dakikada çıkarması gerekirdi. Bu yaşta olan ve hırslı bir futbolcuyu idareli kullanmak gerekir. Nitekim son dakikada sakatlandı. F.Bahçe genelde istekli futbol oynadı. Goller de kaçırdı ama en çok üzerinde durulması gereken bir konu var, o da bu kadar üstün oyunda bir gol yemesi ve dört tane de rakibine net pozisyon vermesiydi.

Tabii bunun iki nedeni vardı: Birincisi çok riskli oynamak, ikincisi de defans bloğunda olan arızalardı. Çünkü Zanka pek güven vermiyor. Dirar ters ayaklı yerde mecburiyetten görev yapıyor. Ayrıca Ozan çakma sağ bek, Jailson da çakma stoper görevleri yapıyorlar. Trabzonspor yorgun olmasına ve çok hırslı-tempolu rakip bulmasına rağmen çok iyi mücadele etti. Savunma ağırlıklı oyunda az hata yaptılar. Kaleci Uğurcan önemli puanda, katkı sahibiydi