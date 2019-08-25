Dün gece Fenerbahçe'nin kopuk kopuk oynadığı, hücumda bir net pozisyon dışında kısır kaldığı takım savunmasında da güven vermediği ilk yarı izledik. Bu yarıda eleştirilmesi gereken bir konu var: Başakşehir ile deplasmanda oynuyorsun, skorda denge var, daha ilk yarının 32. dakikası ve kaleci vuruşunda tek bir oyuncuya 50 metre genişlikte kontratak imkanı veriyorsun, sonrasında gol yiyorsun. İkinci yarıda riskler daha da arttı ve Başakşehir'in alan savunmasına karşı üretkenlik sağlanamazken karşı ataklarda da çok ciddi tehlikeler yaşandı. Visca'nın bir şutu direkten döndü. Çok net bir pozisyonda da Altay'ı aşamadı. Kalesinde tehlike yaşamayan ve ikinci gole yakın olan taraf Başakşehir oldu. Ama Tolga'nın çok güzel bir uzun pasına Vedat iyi zamanlamalı bir golcü vuruşuyla F.Bahçe'ye beraberliği getirdi. Bu morale rağmen yine Fenerbahçe tehlikeler yaşamaya devam etti. Ama her zaman söylediğim gibi futbol ilginç bir oyun, cazibesi de burada. Uzatma bölümünde bence en organize yapılan atakta Dirar, arka direkte çok güzel golle üç puanı getirdi.

Gelelim bu maçtan çıkan gözlemlerime. Her zaman vurguluyorum, neticeye göre değil rakiplere göre analiz yapacaksın. Geçen hafta F.Bahçe'nin karşısında rakip yoktu ve farklı galibiyetle alışılmış şekilde medyada abartıldı.

Netice önemli değil ama gerçek yeri sol ön olan, fizik açıdan hazır olmayan Arda ile 36 yaşındaki Mossoro'nun birlikte oynadığı orta saha kurgusunda rakip sana üstünlük sağlıyorsa, demek ki takımında daha çok üstünde durulması gereken durumlar var. Kruse de Werder Bremen'de alıştığı kollektif yapıyı Fenerbahçe'de bulamadığı için beklenen katkıyı sağlayamıyor. Bence F.Bahçe'nin en önemli transferi Vedat Muriqi.