F.BAHÇE, Başakşehir ve Trabzonspor gibi iki güçlü ekiple üst üste zorluk derecesi yüksek maçlar oynadı. Başakşehir'i deplasmanda yendi, Trabzonspor ile evinde berabere kaldı. Trabzon karşısında son 20 dakika hariç, yüksek tempolu, ofansif açıdan etkili, üretken bir futbol sergilediler. Kaçan goller ve kaleci Uğurcan'ın performansı sayesinde ikinci golü atamadılar. Ersun Yanal ve taraftarlar oynanan futboldan memnun. Ancak madalyonun öbür yüzüne baktığımızda, çok önemli bir saha içi rahatsızlığı var. O da takım savunmasındaki ciddi ar-ı zalar… Başakşehir maçında skor dezavantajı varken, ikinci yarıda Visca'nın bir topu iç direkten döndü. Yine Visca'nın yüzde yüzlük pozisyonuna Altay geçit vermedi. Eğer bu iki pozisyondan biri gol olup fark ikiye çıksa yenilgi kaçınılmazdı. Bu önemli konuda Trabzonspor maçı ciddi örnek. Coşkulu, tempolu etkili bir futbol sergiliyorsun, oyunun büyük bölümünde yoğun baskı kuruyorsun, skor avantajı da sağlıyorsun ama sonrasında gol yiyorsun. Beraberlikten sonra da ikisi ilk yarıda, ikisi ikinci yarıda yorgun Trabzonspor yüzde yüzlük 4 pozisyon buluyor. Eğer önemli sprinter Abdülkadir Ömür sahada olsaydı, rakibin pozisyonları daha da artardı. F.Bahçe ne kadar iyi, göze hoş gelen futbol oynasa da bu tablo günümüz futboluna ters kutup teşkil ediyor. Bu önemli rahatlığın nedeni bana göre belli. Ama bunu Ersun Yanal'ın teşhis etmesi gerekir. F.Bahçe 4 forvetle oynuyor. Kruse'un yapısı dolaşan, gizli forvet tipi. Orta sahanın ortası da Emre ile yanındaki oyuncuya kalıyor. Zaten Tolga'nın ciğeri söküldü.

İYİ ÇIKAN TEHLİKE YARATIR

Ersun Yanal'ın alışılmış sistemi, presli, tempolu ofansif bir anlayış. Bu durumda geride iyi kapanan, kazand-ı ğı toplarda orta sahayı akılcı organize geçen her takım F.Bahçe'ye karşı çok rahat pozisyonlar bulur. Esas bu konudaki en ciddi sınav Alanya deplasmanı. Alanyaspor tam F.Bahçe'nin rahatsızlıklarını değerlendirebilecek bir takım. Bakalım Yanal, bu tip tehlikeli rakibe karşı savunma güvencesi açısından bir şeyler düşünecek mi?

Bir de çok önemli Emre Belözoğlu olayı var. Emre; 39 yaşında, çok hırslı, deneyimli ve mükemmel bir organizatör. Abdullah Avcı zamanında Başakşehir, pas trafiğini abartan genelde rölanti futbol oynayan bir takımdı. Buna rağmen Emre Belözoğlu çok sayıda sakatlık problemi yaşadı. F.Bahçe ise Başakşehir'in aksine yüksek tempolu, presli ofansif futbol oynuyor. Dolayısıyla Ersun Yanal'ın Emre'yi mutlaka idareli kullanması gerek. Trabzon önünde 70 ila 75. dakikalarda oyundan almalıydı. 90 dakikada Emre'nin yaşadığı sakatlık Ersun Yanal'a çok ciddi uyarı… F.Bahçe çok önemli bir ön libero olan Gustavo'yı transfer etti. Oyunu iyi okuyan, tecrübeli futbolcu takıma çok şey katacaktır. Ersun Yanal Brezilyalı yıldızdan nasıl faydalanacak, bekleyip göreceğiz