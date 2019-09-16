Dün gece Trabzon'da iki takımın da kazandıkları her topta hücumu düşündükleri, Gençlerbirliği'nin rakibine oranla daha organize futbol sergilediği bir ilk yarı izledik. Trabzonspor, sağ bekinin ortalayıp sol bekinin attığı, hazırlanışı ve yapılışı güzel bir golle skor avantajı yakaladı ve moral de buldu. Ancak rakip sahaya iyi yayılıyor, kaliteli orta sahası Sessegnon'un yönetiminde tehlikeli ofansif girişimlerde bulunuyordu. Aynı dakikalar içinde Nwakaeme ve Sio birer fırsat kaçırdılar. Devre sonunda da Sosa'nın kaptırdığı bir topta defans dengesiz yakalandı, Stancu da klas bir vuruş ile skora denge getirdi.

2. devreye Trabzonspor yoğun bir baskı ile başladı. Oyunu tamamen karşı alana yıktılar ve de bir penaltı golü ile tekrar öne geçtiler. Bu golden sonra 90 dakikanın sonuna kadar ilginç bir saha içi görüntüsü gündeme geldi. Bu sefer skor dezavantajı ile domine eden, oyunu karşı alana yıkan Gençlerbirliği oldu. Savunma tedbirlerini de tamamen bıraktılar. Trabzon kalesini gol için zorluyorlardı ama bu arada da 4 net pozisyon verdiler. Bu pozisyonların hepsine giren ve kaçıran da Sörloth oldu. İlk yarıda kapalı savunmaya karşı sahada görünmeyen Sörloth, boş alanlar bulunca her kontratağın odak noktası oluyordu. Ama bu kaçırdıkları pahalıya mal oldu ve organize bir Gençlerbirliği atağında sahanın yıldızı Sessegnon arka direkte beraberliği sağladı. Gençlerbirliği dünkü zorlu deplasmanda ligdeki ilk puanını kazanmış oldu. Ama ilerleyen haftalarda iyi bir takım olduklarını göstereceklerdir. Trabzonspor, elinden geldiğince iyi mücadele etti. Ancak Yusuf'un transferinden sonra Abdülkadir ve Ekuban'ın ciddi sakatlıkları eklenince çok önemli bir kadro sıkıntısına girdiler. Çünkü eldeki kadronun bir derinliği yok. Bu yüzden hem Avrupa'da hem ligde iki kulvardaki ağır trafikte bu eksiklerle Trabzonspor'u zor günler bekliyor.