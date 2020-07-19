Pandemi döneminden sonra düşüşe geçen G.Saray nihayet kazandı. İlk 45 dakika futbol seviyesi vasatın çok altındaydı. G.Saray oyuna genelde hükmeden taraftı. Zaman zaman organize ataklar geliştirdiler ama pozisyon açısından kısır kaldılar. En net pozisyonu Feghouli'nin güzel pasında Emre'nin değerlendiremediğiydi. G.Saray takım savunması bu yarıda iyiydi. Göztepe'nin bulduğu 2 pozisyon da kaleci Okan'ın oyunu başlatırken yaptığı pas hatalarından kaynaklandı.

İkinci yarı Galatasaray biraz daha tempoyu ve riski arttırdı. Tabii bu tabloda ilk devre hiç doğru dürüst atak yapamayan Göztepe'ye de kontratak ortamı doğdu. Atınç'ın gereksiz neden olduğu penaltıda önce Adem'in vuruşunu Beto kurtardı ama çizgiyi ihlal ettiği için atış tekrarlandı. Bu defa da Belhanda topu auta attı. Ardından Galatasaray, Saracchi'nin uzun menzilli volesiyle skor avantajını yakaladı. Sonra Göztepe güzel bir gol attı ama sinir bozucu bir VAR ve hakem kararına takıldılar. Halil kendi kontrolundaki topu sol ayağıyla ters kanada doğru net bir vuruşla ortaladı. Sol ayağı da vuruştan sonra araya giren Saracchi'ye geldi. Bu pozisyonda VAR hakemi Zorbay Küçük'ün Koray Gençerler'i çağırması büyük bir skandaldı. VAR'a gelip incelediği pozisyonu net biçimde gördüğü halde Gençerler'in de golü iptal etmesi daha da büyük skandaldı. Genç hakem Zorbay Küçük için "İlerisi için en çok güvenilen hakem" deniliyor. Bu tiplere güveniyorsanız vah ki vah. Sonrasında Göztepe beraberliği buldu. Alpaslan'ın gereksiz neden olduğu frikikten de Emre Akbaba G.Saray'ı bir kez daha öne geçirdi. Göztepe'nin baskısı direğe takılınca uzatmada gelen 3. golle G.Saray 3 puanı aldı.