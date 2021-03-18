Ersun Yanal'ın, Hatay hezimetinden sonra uygulatmaya başladığı iyi yerleşimli alan daraltan takım savunması üst üste 13 maç yenilmezlik serisi getirdi. Hafta sonu ise bu taktik, Alanya'da ilk defa ters tepti ve 4 farklı bir yenilgi geldi. Aynı rakibe karşı kupa yarı finalinde Ersun Yanal bir sürpriz yaptı. Podolski ilk 11'deydi... Ve Antalya maça alışılmış dışı önde pres uygulayarak hücum ağırlıklı bir başlangıç yaptı. Podolski ile gelen çok kaliteli bir gol... Sonra rakip tüm riskleri alarak yüklenmeye başlayınca eski taktik geçerlilik kazandı. Takım halinde topun arkasına geçip alan daraltmak ve çabuk çıkışlarla devre sonunda iki net pozisyon kaçtı.

İkinci yarıda geride kapanan Antalyaspor ve yine ani etkili ikinci gol çıkışları... Nihayet Hakan Özmert, güzel bir uzak menzilli şutla maçı bitirdi. Antalyaspor hak ederek finalist oldu. Ersun Yanal'ın taktik stratejisi dört dörtlüktü. Son bölümde rakip iyice hava toplarıyla yüklenirken, baskı altında Naldo'yu da sahaya sürerek işi iyice garantiye aldı. Tüm futbolcular başarılıydı ama bana göre sahanın yıldızı Kudriashov'du.

Genç teknik adam Çağdaş Atan ne yazık ki durum değerlendirmesini iyi yapamıyor. Alanyaspor göze hoş gelen, iyi futbol oynayan bir takım. Ama bugüne kadar ligde deplasmanlarda rekor sayıda yenilgiler aldı. Bunun öz eleştirisini çok öncelerden yapmalıydı. Ayrıca 3 gün önceki 4-0'a güvendi. Ama Antalyaspor, Hatay'dan 6 yiyip, hemen sonrasında İstanbul'da Galatasaray'dan puan almıştı. Bunu da düşünemedi. Dün gece hücumdaki rakamlar ise şöyle; Antalyaspor 4 kaçırmış, 2 gol atmış. Alanyaspor hep hücum etmiş ama tek pozisyon bulamamış. Çok ilginç bir tablo değil mi?