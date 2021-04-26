F.Bahçe bu sezon birinci devrede ilk defa çok etkili ve pozisyon zenginliğine sahne olan ofansif futbol sergiledi. Hücum girişimlerinde öylesine olumlu, değişik varyasyonlar sergilediler ki Kasımpaşa'nın takım savunması felç oldu. Hücum presi vardı, yerleşmiş savunmalara set oyununda üretkenlik sağlandı. Eğer Ertuğrul'un kurtarışları olmasa F.Bahçe attığının iki mislini ilk yarıda atardı. İkinci devre ise takım durdu. Ayağa paslarla oyunu rölantiye alıp kritik Alanya deplasmanını da düşünerek aktif dinlenmeye geçti. Ancak oyun hakimiyeti kendilerindeyken iki kritik olay yaşandı. Önce Thelin'e yapılan net penaltıyı ne Fırat Aydınus gördü ne de VAR! Hemen kısa süre sonrasında da Thelin'in ağlara giden bir topunda kıl payı ofsayt çıktı. Ardından Emre Belözoğlu son iki maçtan ders almamış ki yine oyuncu değişikliklerine gitti hem de üçü bir arada. Yine düzen bozuldu ardından fark bire indi. Belki risk alan rakip karşısında iki pozisyon bulundu ama son dakikalar da bitmek bilmedi. Ben sezonun ilk onuncu haftasından itibaren hep şunu söyledim: "Ne Samatta ne Thiam ne Cisse ne de Ademi'den fayda gelmez. Hepsi fizik olarak tükenmiş. Eldeki kadroda tam randımanda olmasa da en hareketli isim olan Valencia santrfor oynamalı." Emre Belözoğlu göreve başladıktan sonra 1.5 maç Samatta'da ısrar etti sonra gerçeği anladı. Samatta ortada yok, Valencia santrfor. Harun'un ilk yarıdaki göz göre göre yaptığı inanılmaz hatası iyi futbol ve 3 puandan örtüldü. Son dakikada yine benzer bir hata yaptı, eğer topu kapan Kasımpaşalı oyuncunun vuruşu kaleye girseydi herhalde gecenin en çok konuşulan ismi Harun olurdu.