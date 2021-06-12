2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında güçlü rakibimiz İtalya karşısında hiçbir varlık gösteremeyerek farklı bir yenilgi aldık. İlk yarıyı rakibin çok yoğun baskısı altında oynadık. İtalya ev sahibi de olmanın etkisiyle sürekli hücumu düşünüyordu. Onların önde etkili presleri karşısında geriden hiç çıkamıyorduk. İlk atak girişimimiz de ancak 35'inci dakikada gelişti. Bu olumsuz görüntüde tek artımız vardı. O da sürekli çok adamla hücum eden rakibe karşı takım savunmasındaki başarımızdı.

İkinci yarıya Yusuf Yazıcı'nın yerine Cengiz Ünder ile başladık. Herhalde biraz öne çıkalım dedik ve kısa sürede de verdiğimiz boşluktan biraz da şanssızlıkla skor dezavantajına düştük. Ondan sonra moralimiz bozuldu. Oyun disiplininden koptuk. Hücum etmeyi düşündük ama hiç etkili olamadığımız gibi geride bıraktığımız geniş boşluklardan iki gol daha yedik.

Sonuçta sahadan puansız ayrıldık. Takım olarak iyi değildik. Tabi bunda formda, güçlü ve hırslı bir rakiple oynamamız da önemli bir faktördü. Örneğin en büyük hücum gücümüz olan Burak Yılmaz hem yalnız kaldı hem de tek olumlu parlama dahi yapamadı. Neden? Çünkü dünya çapında iki stoper karşısındaydı. Chiellini ve Bonucci... Bu maç bize İtalya'nın futbol seviyesinin bizden çok ilerde olduğunu da gösterdi. Şimdi bu maçı hemen unutup Bakü'de oynayacağımız İsviçre ve Galler karşılaşmalarına hazırlanmamız gerekiyor. Biz bu gruptan çıkarsak 16'larda dişimize göre bir rakip gelecek büyük ihtimalle... Onun için bu fırsatı kaçırmayalım.

Hollandalı hakem Danny Makkelie de oldukça iyi ve objektif bir yönetim gösterdi