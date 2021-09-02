Maça biraz tedirgin başladık. Ancak 9. dakikada Cengiz'in mükemmel golü ile erken skor avantajı yakaladık. Yusuf'un ikinci golü ile rahatladık. Artık her şey lehimize görünüyordu. Ama devre sonunda defans bloğumuz çizgi halinde önde yakalanıp, arkaya atılan tek topta amatörce bir gol yedik. İki farklı skor avantajı olan bir takım bu tip bir gol yiyorsa bu gerçekten üzücü bir durum. İşin ciddiyetini anlayarak ikinci yarıya çok agresif başladık. Rakip ilk yarıdaki gibi öne doğru çıkamıyordu. Gole yakın ataklar yaptık, pozisyonlar da bulduk. Ama bir türlü 3. golü atamadık. Ondan sonra Şenol Güneş'in çok yanlış bir uygulaması oldu. Alpaslan'ın girişiyle son bölümde orta saha 1 kişi eksildi, 3'lü defansa döndük. Ve de bundan sonra rakip yine gelmeye başladı. Artık o şekilde en azından maçı bitirdik derken gereksiz bir faul yaptık. Karadağlı futbolcu da sahalarda ender görülen müthiş bir frikik golü attı son saniyede. Ve maalesef Letonya'dan sonra göz göre göre evimizde iki farklı skor avantajından 2 puan daha kaybettik.

Takımın en iyisi bir gol ve bir asist yapan Cengiz ile Hakan Çalhanoğlu idi. Yeri geldikçe vurguluyorum; "Bizim ofansif açıdan en önemli oyuncumuz Cengiz" diye. Bu sezon Marsilya'da oynamaya başlayınca dün de beklediğimiz gerçek performansına çok yakındı. Bir diğer gördüğüm eksik de sol kulvardı. Kenan formsuz ve tam tipik bir kanat forvet özelliği de taşımıyor. Mert Müldür de ters ayaklı olduğundan hücuma destek veremiyor. Onun için sol kulvar çalışmadı. Ama sonuç olarak maalesef ilk maçlardaki Hollanda ve Norveç galibiyetlerinden sonra 4 puanı göz göre harcadık.