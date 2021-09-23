Alanyaspor mağlubiyetinden sonra dün geceki ağır yenilgi ve sergilenen futbol Galatasaray açısından bundan sonrası için ümit kırıcıydı. İlk 30 dakika Galatasaray oyunu domine etti. Ataklar organize değildi ama baskıda çok sayıda korner kazanıldı. Bu bölümde kaleyi bulan sadece tek şut vardı. 30'dan sonra Galatasaray'da düşüş başladı. Kayserispor da oyunun kontrolünü ele aldı ve üst üste iki güzel golle önemli bir avantajla soyunma odasına gittiler. Fatih Terim devre arasında hiçbir şey yapmayan 3 oyuncuyu çıkararak doğru yaptı. Bir anda çok oyuncu değişikliğine karşı olmama rağmen 4. olarak Oğulcan'ı dışarı almasını bekledim.

Galatasaray ikinci yarıya skoru değiştirmek için hızlı başladı. Ama penaltıdan gelen 3. golle bütün saha içi dengeler ev sahibi ekibe geçti. Sonra Galatasaray yüklendi ama bir netice elde edemedi. Galatasaray'da ciddi sorunlar var. Mostafa kendine iyi bakmadığı için fizik olarak yokları oynuyor. Feghouli güçsüz, Aanholt ise hem disiplinsiz hem de kafasına göre oynuyor. Oğulcan da uzun maç eksikliğinin sıkıntısından katkı vermedi. Ben Fatih Terim'in yerinde olsam birçok temel eksikleri olsa da Ömer Bayram'a çok daha fazla şans veririm. Kerem de çok erken havaya girmiş. Bunlar hiç iyi görüntüler değil. Dün gece tek beğendiğim isim ilk defa oynamasına rağmen genç Assunçao'ydu.

Gelelim Kayserispor'a. Bileğinin hakkıyla 3 puanı aldı. İyi bir taktik uyguladılar. Tek eleştireceğim yanları 3. golden sonraki uzun sürede morali bozulmuş rakipleri karşısında hiç etkili kontrataklar yapamayışlardı. Tüm futbolcular başarılıydı. Bir ismi ayırıyorum, o da Hosseini.