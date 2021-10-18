Trabzonspor daha ikinci dakika dolmadan çok net bir gol kaçırdı. Bir dakika sonra da Fenerbahçe net olmayan bir pozisyonda Rossi ile çok şık bir gol attı. Erken gol Fenerbahçe için çok büyük bir avantajdı. Çünkü Abdullah Avcı'nın takım tertibi çok hatalıydı. Üç forvet, arkalarında Abdülkadir ile Bakasetas gibi ofansif oyuncular ve tek presçi Berat... Ama 23. dakika maçın dönüm noktası oldu. Kim, ikinci sarıdan kırmızı gördü, üstüne o pozisyondaki frikik de beraberlik golünü getirdi. Sonrasında hemen hemen tek kale bir maç izledik. Bu arada Avcı'dan yine büyük bir hata geldi ve Cornelius'u oyuna almak için 68'inci dakikayı bekledi. Ondan sonra da Trabzonspor daha etkili oldu ve Cornelius kazandırdığı penaltı ile maçı çözdü.

Pereira da Mesut ile devam ederek Avcı'ya nazire yaptı. Sonunda mücadele eden bütün futbolcuların nefesi tükendi. Bu nedenle de son 10 dakikada çaresiz kalındı. Fenerbahçe için Ferdi'nin sakatlığı önemli bir kayıp. Dün gecenin bana göre tek kazancı Crespo'dur. Rossi için de 'Fenerbahçe'nin en faydalı son transferidir' yorumunu çok önceleri yapmıştım.

Trazonspor'da yine Bakasetas ön plana çıktı. Önemli bir kazanç da Abdülkadir Ömür'deki fiziksel gelişim. Trabzonspor liderlik koltuğuna oturarak zirvenin kesin favorisiyim mesajını verdi.

Gelelim hakeme. VAR uyarısı ile gelen penaltı doğru karar. Ama kırmızı kararı da ağırdı. Bir şeyi merak ediyorum; Kenan'ın Ajax'a attığı gol faul gerekçesi ile iptal edildi. 7'den 70'e tüm medya 'gol nizamiydi' deyip hakemi eleştirdi. Dünkü pozisyon da bunun benzeriydi. Bakalım şimdi nasıl yorumlar yapılacak?