Kritik maça çok erken bir golle skor dezavantajıyla başladık. Karadağ da iyice hırslandı. Takım halinde topun arkasına geçip iyi yerleşimli bir alan savunması uygulamaya başladılar. Bizim en zayıf taraflarımızdan birisi de set oyunumuzdaki yetersizliğimiz. 45 dakika boyunca attığımız gol dışında baskıya rağmen pozisyon bulamadık. Buna karşılık Karadağ'ın riskli oyunda geride bıraktığımız genişlikten çok can sıkıcı kontrataklarıyla karşılaştık.

İkinci yarıya Berat-Orkun değişikliğiyle başladık. İlk yarıya oranla daha etkili oluyorduk ve Orkun'un güzel golüyle öne geçtik. Sonra çok ciddi bir tehlike atlattık. Çağlar çizgi üzerinden yüzde yüzlük bir golü önledi. Bunun getirdiği mesajla biraz daha kontrollü oyuna yöneldik. Sonuçta da maçı kazandık.

Futbolcularımız ellerinden geleni yaptılar. Ancak kalabalık savunma Burak'ın sevmediği bir ortamdı, Halil etkili olamadı. Kerem de ilk yarının sonlarından sonra oyundan düştü. Sahanın en iyisi müthiş çalışkanlığı ve çabasıyla Hakan Çalhanoğlu'ydu.

Sonuçta maçı kazandık ama Hollanda'nın galibiyetiyle play-off oynamaya hak kazandık. Kısacası İtalya ve Portekiz'in de olduğu 'kurtlar sofrası'na düştük. Bakalım ne yapacağız?

Alman hakem objektif ve mükemmel bir yönetim gösterdi.