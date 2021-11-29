Fatih Terim derbi ve üstüne Marsilya maçının ağır fiziki tahribatını düşünerek bana göre haklı olarak az bir rotasyon yaptı. G.Saray maça hırslı, presli bir başlangıç yaptı. İlk yarıda oyunun kontrolü daha çok kendilerindeydi. Ancak Malatyaspor'un taktik planı bu yarıda G.Saray'a hücumda devamlılık ve pozisyon bulma şansı vermedi. Ev sahibi kalabalık şekilde geride iyi yerleşiyor, üçlü defansı Diagne'yi pasifize ediyor, Van Aanholt'un kulvarını iyi kapatıyor, zaman zaman da ayağa paslarla tempoyu ayarlıyordu.

2. yarıya ise beklendiği gibi Fatih Terim ideal 11'deki Cicaldau ve Kerem'i sahaya sürerek başladı. Müthiş bir tempo ile yoğun baskı ve pozisyonlar gündeme geldi. Ama bir türlü golü bulamıyorlardı. Sonra hamleler devam etti ama gol gelmedi. Herkes Diagne'yi oyatmıyor diye Terim'i eleştiriyordu. Ama dün Diagne hiçbir şey yapmadı. Bana göre takımın en iyisi Taylan'dı... G.Saray'ın savunmada pozisyon vermemesinin tek nedeni rakibin tek hücum silahının bireysel oynayan dribblingci Mounir olmasıydı. İlk yarıda hiç pozisyonları yoktu, 2. yarı girdiler ama bu sefer de atamadılar. G.Saray bu iki puan kaybıyla bana göre lige erken havlu attı. Malatyaspor'un sınırlı bir kadrosu var. Sakatlıklardan dolayı ilk 11'in 4 oyuncusu yoktu. Kulübeden sahaya sürülecek ancak bir kişi vardı. Özveri ile mücadele edip çok önemli 1 puan aldılar. Üçlü defans mükemmel oynadı. Kaleci Sertaç sahanın yıldızıydı.

Sayın Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı diliyorum.