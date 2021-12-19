G.Saray ilk 15 dakika önde çok etkili bir takım presi uyguladı. Buna çanak tutan da Başakşehir'in alışılmış, anlamsız harakiri niteliğindeki geriden ısrarla riskli paslarla oyunu başlatmasıydı. 15. dakikadan sonra Başakşehir biraz öne oynamaya başladı ve Okaka, Marcao'yu bir vücut kuvveti ile oyundan düşürüp güzel bir röveşata golüne imza attı. G.Saray bu yarıda iki kere gole yaklaştı, ikisini de Diagne çok kötü kullandı.

İkinci devre G.Saray maçı çevirmek için çok uğraştı. Başakşehir de elindeki önemli avantajı kaybetmek için adeta uğraşıyordu. Çok basit top kayıpları yapıyorlar, geride dengesiz yakalanıyorlar ve risk alan rakibi karşısında ele geçirdikleri kontratak fırsatlarını harcıyorlardı. G.Saray en sonunda kornerden Mohamed ile skora denge getirdi. Az kalsın maçı da kazanacaktı 90+4'te...Yine Başakşehir'in hediye ettiği bir kontratakta Halil pas vermeyerek net pozisyonun takımı adına harcanmasına neden oldu.

G.Saray kazanmak için çıktığı, hırslı oynadığı maçta beraberliği son anda kurtarabildi. Takım koşuyor, pres yapıyor ama savunmalar yerleşti mi pozisyon sıkıntısı üst düzeye çıkıyor.

Bir noktaya da değinmek istiyorum. Hakemi baskı altına alarak oynama ilkesinin bana göre takıma bir yararı olmaz.

Dün en çok Başakşehirli Duarte'yi beğendim. Visca da bu sezonki en sönük maçını oynadı. Emre Belözoğlu da bu maçtan bir ders çıkarmalı.