Karagümrük maçındaki büyük fiyaskodan kısa süre sonra dün gecenin olmazsa olmazı; hırslı bir futbolla 3 puan kazanmaktı. Fenerbahçe maça hızlı başladı. Ardından Pereira'nın 3'lü defansı yüzünden ligin en golcü beki olduğunu unutan Novak, 4'lü düzende sahne alarak erken skor avantajını getirdi. Bu golden devre sonuna kadar ilginç bir maç oldu. Malatya riskleri alarak ofansif futbola yöneldi. Eğer Fenerbahçe moral açıdan öz güvenli olsa bu yarıda 4 gol daha atabilirdi. Buna karşılık Malatya da hücumda çok yanlış seçimler yapmasa 2-3 gol de onlar atabilirdi. İkinci yarıda, ilk yarıyı iyi gözlemlediğim için tahmin ettiklerim oldu. Malatyaspor kadro yapısına uymayan hücum futboluna yöneldi. Zaten maç başından beri aşırı top kayıpları yapıyor, dengesiz yakalanıyorlardı. Bu yarıda riskleri artırdıkça Fenerbahçe'ye pozisyon zenginliği getiren bir ortam oluştu. Fenerbahçe birçok atağı sonuçlandıramadı. En sonunda Pereira'nın göz göre göre harcadığı Pelkas sonradan oyuna girip takımı rahatlatan golü attı. Sonuçta önemli olan 3 puan kazanıldı. Dün gece takım olarak gayretliydiler. Ama sezon başından beri hem istikrarlı bir kadro sağlanamadığının hem de olumlu bir oyun düzeni oturmadığının en önemli belgesi dün geceki çok kolay maçta dahi ortaya çıktı. Bakalım ligin ikinci yarısında nasıl bir Fenerbahçe izleyeceğiz. İrfan Can, fiziki olarak ne zaman güçlenecek doğrusu merak ediyorum! Malatyaspor, kötü günler geçiriyor. Hele dünkü gibi ofansif futbol onlara hiç yaramıyor. Maçın iki farklı bitmesi bile onlar için kabul edilebilir sonuç oldu..