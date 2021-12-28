Dün geceki kritik karşılaşmada yüksek tempolu, temaslı bir 90 dakika izledik. İki takım da yüksek konsantrasyonla alan daraltıyor, toplu hücum, toplu savunma yapmaya çalışıyordu. Tabi bu tip taktiksel kontrollü bir oyunda pozisyon zenginliği beklenemezdi. Ama maçın genel görüntüsü günümüz futbolunun istediği ilkelere uygundu.

İkinci yarıda son 10 dakikaya kadar Beşiktaş gole biraz daha yakın taraftı. 60'ıncı dakikada da en önemli pozisyon yakalandı. Aynı pozisyonda Batshuayi'nin şutunu Sehic kurtardı, devamında Ghezzal önce ayakla sonra da kafa ile üst üste iki kez topu direğe nişanladı. Korakor oyun devam ediyordu. Konyaspor'un başarılı teknik adamı İlhan Palut dün belki de heyecandan olacak ki kenar yönetiminde hatalıydı.

Beşiktaş'ta Umut Meraş'ın hem maç eksiği var hem maske ile oynuyor hem de ters ayakla sağ bekte... Önemli kanat forvet Serdar Gürler'in yokluğunda benzer yapıda Michalak var. Ama Palut, Michalak'ı 80 dakika, enerjik Rıdvan'a esir etti. Bu arada çok önceden Endri Çekiçi ve Ahmed Hassan'ı oyuna almalıydı. Son 10 dakikada bu değişikliği yaptı; Michalak da sola geçti ve altın değerindeki golün hazırlayıcısı oldu.

Beşiktaş yenilgiyi hak etmedi. Disiplinli bir futbol oynadı. Ben Önder Karaveli'yi hatasız buluyorum. Bilhassa göreve geldikten sonra Josef'in yerini değiştirmesi, ön liberodaki görevinden alması ve daha öne doğru oynatması doğru bir teknik adam dokunuşudur. Dün Beşiktaş pozisyon vermeden gol yedi. Bu da şansızlıkları... Konyaspor'u da kısıtlı kadro ile ilk yarıdaki başarısından dolayı kutluyorum.