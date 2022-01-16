Fenerbahçe'nin dün gece 90 dakikada sergilediği futbol tam bir hayal kırıklığıydı. Basit top kayıpları ve organize tek atak yapılamayışı… Fizik olarak Mesut Özil, Rossi ve İrfan Can Kahveci'nin son derece düşük performansları ortaya çok kötü bir tablo çıkardı. Sarı-lacivertliler, 63. dakikaya kadar kaleye tek şut atamadı. Bu dakikada ilk tehlikeli atağını geliştirdi. Bütün bu sıkıntılara rağmen piyangodan da bir gol attı ama koruyamadı. Takım bir puan kazandıysa başka Kim Min Jae olmak üzere geri dörtlü ve Zajc sayesindeydi. İsmail Kartal'a tavsiyem var; zaten ligde bir iddia yok. Daha çok fizik açıdan güçlü oyunculara ağırlık verilmeli. Hiç olmazsa bu şekilde takım ruhu oturtulmalı. İşte gençlere fırsat verilecek bir ortam var. Örnek Muhammed, Arda… Bir tavsiyem de başkan Ali Koç'a; bu kadar para verilerek alınan oyuncuların hiç çalışmayıp, kendilerine bakmayıp, takıma hiçbir katkı vermemelerinin hesabı sorulmamalı mı?

İrfan Can'ın hali ne! Amerika'dan fişek gibi gelen Rossi, fizik olarak öyle tükenmiş ki değil depar adım bile atamıyor. Dün gece en çok üzüldüğüm isimlerden bir tanesi Serdar Dursun'du. Yanındaki arkadaşları hiç pres yapmıyor, o tek başına pres yapmaya çalışıyor. Tek organize atak yok, pozisyona giremiyor. Orta sahadan hiçbir arkadaşı kendisiyle irtibat kuramıyor. Kanatlardan orta gelmiyor. Ne yapsın ki… Dün Antalyaspor da hiç iyi bir oyun oynamadı. Nuri Şahin'in dikkat etmesi lazım. 4 takım küme düşüyor! Dünkü maç 30 dakika daha oynansaydı maç yine 1-1 biterdi. Karşılıklı 2 gol ise kalecilerin hediyeleriydi.