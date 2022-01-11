Karşılıklı ataklarla geçen temposuz bir ilk yarı izledik. Orta sahalar kolay geçiliyordu. İki takımın da hücum girişimleri olgunlaşmadan bitiyordu. İlk yarıdaki tek net pozisyon Valencia'nın yerdeki kaleciye nişanladığı toptu. Fenerbahçe'nin golü Svensson'un yaptığı gereksiz penaltıdan geldi. Adana Demirspor'un beraberlik golünde ise Gökhan İnler'in 18 dışından attığı çok güzel bir şut izledik. İkinci devre başlar başlamaz defans-kaleci hatası ile Fenerbahçe şok bir gol yedi. Ondan sonra tahmin ettiğim saha içi gelişmeleri oldu. Fenerbahçe kısır döngü içinde sonuçsuz ataklar geliştirdi, Adana Demirspor da rakibinin aldığı risklerden ele geçirdiği çok elverişli ortamı üç net gol fırsatını kaçırarak değerlendiremedi.

Fenerbahçe'de ikinci yarıda yapılan hiçbir oyuncu değişikliğinden katkı gelmedi. Hâlâ aynı takım tertibi hataları devam ediyor. Orta saha oyuncuları Pelkas-İrfan Can'dan kanat forvetleri icat ediliyor. Bu şekilde önemli bir 10 numara olan Pelkas'tan yararlanılamıyor. Takımın bir planı ve programı yok. Zaten teknik direktörsüz takımda hele lig hedefi de bitmişken futbolcuların idmanda iyi çalışıp maçlara motive olmaları mümkün mü?

Mert Hakan ilk yarıda rakibin hiçbir teması yokken penaltı almak için çığlık atarak kendini yere attı. Bundan sonra golü atan Belhanda'ya sataştı. Fenerbahçe forması altında futbol mu oynayacaksın kabadayılık mı yapacaksın?

Adana Demirspor bileğinin hakkıyla kazandı. Büyük farkı da kaçırdı. Hele hele Assombalonga ve Vargas gibi faydadan çok zarar veren oyuncularına rağmen... Dün gece mükemmel bir Gökhan İnler izledik. Kendisini kutlarım.