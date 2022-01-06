Beşiktaş'ın ciddi eksikleri vardı. Ama geniş kadroya sahip olduklarından bu şartlarda da sahaya geçerli bir 11 çıkardılar. Antalyaspor'un sınırlı kadrosu olduğundan defansın sigortası Naldo ve geçiş oyunlarının en önemli sprinteri Fredy'nin yokluğu handikaptı. Bir de buna Nuri Şahin'in yanlış takım tertibi eklendi. Orta sahaya ağırlık vereceğine Naldo'nun yokluğunda Eren'le üçlü defansla devam etmek istedi. Amilton ve Mukairu'yu da kulübede tutunca ilk yarıda Beşiktaş oyunun hakimiydi. Atiba, Pjanic ve Josef'ten kurulu deneyimli ve kaliteli orta saha, Antalya orta sahasına büyük üstünlük kurunca Beşiktaş adeta ilk yarıyı tek kale oynadı. Golü buldular, rakibe de pozisyon vermediler. Nuri Şahin ikinci yarıya hatasını düzelterek başladı. Eren'i çıkarıp Mukairu'yu aldı ve dörtlü defansa döndü. Beşiktaş'ın ilk yarıdaki orta saha üstünlüğüne son verdi. Bu yarıda önce karşılıklı ataklar vardı. Sonra Larin işi bitirecek ikinci golü net pozisyonda kaçırdı. Artan Antalya baskısıyla skora denge geldi. Sonra tempo düştü, maç uzatmalara gitti ve iş penaltılara kaldı. Atiba bu sezonun en iyi oyununu oynadı. Ama şanssızdı, kendi kalesine gol attı. Larin kötü oynadı, Batshuayi ise fiziki düşüş nedeniyle önemli özelliklerini sahaya yine yansıtamadı. İlk defa seyrettiğim genç Emirhan çok dikkatimi çekti. Antalyaspor'da Veysel başarılıydı. Penaltılar her zaman belli olmaz ama Beşiktaş'ın oyuncuları bu konuda daha deneyimliydi, penaltılar sonunda da iki kupaya üçüncüyü ekledier. Tebrikler...