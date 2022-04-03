Fenerbahçe, Kayseri'de 90 dakika oyunun kontrolünü elinde tutarak kolay ve farklı bir galibiyet elde etti. İlk devrede çok temaslı bir mücadele vardı. Fazla sayıda faullerin gündeme gelmesi futbol kalitesini olumsuz etkiledi. Fenerbahçe'nin temel taktik ilkesi önde baskıydı. Kayserispor'un prese karşı geriden pasla çıkma yanlışı Fenerbahçe'ye pozisyon bulma avantajı sağlıyordu. F.Bahçe bu yarıda iki de gol buldu. İkinci devrede de aynı disiplin içerisinde başladılar. Tabii ki iki farklı skor avantajıyla riski de biraz azalttılar. İrfan Can'ın güzel golüyle skor garantisi elde edilince takım iyice rahatladı. Maç sonuna kadar kontrollü anlayışla süreyi doldurdular. Ve derbi öncesinde hem 3 puan hem de moral kazanmış oldular. Fenerbahçe'de olumlu gelişmeler devam ediyor. Kayserispor'u deplasmanda farklı yenmek daha da önemlisi net bir pozisyon vermemek çok önemliydi. Öncelikle takımda bir disiplin göze çarpıyor. Oyuncularda hırs ve motivasyon var. Biraz da futbolcu performanslarına bakalım; görevini yapmayan yoktu. Osayi sağ bekte iyice oturdu. Serdar Dursun gol atmadı ama çok çalıştı. Mert Hakan sahada basmadık yer bırakmadı. İrfan Can çok güzel bir gol attı ve ikinci golün asistini yaptı. Arda ise dördüncü golü atarak kendini gündemde tuttu. Ama benim ön plana çıkaracağım yine iki isim var. Zajc ve Crespo… Bunların önemli katkıları ve devamlılıkları takıma olumlu katkı sağlıyor. Kaleci Altay, Emrah'ın frikiğini iyi kurtardı ama iki yüksek topta boşa çıkması ciddi eksiklik. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman niye protesto ediliyor anlam veremiyorum. Takımın düşme tehlikesi yok. Kupada da Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi elemiş yarı finale kalmış. Daha ne bekleniyordu ki!