Dün gece iki takım futbolcularının da kar nedeniyle ağırlaşan zeminde ve zaman zaman görüş mesafesinin de düşmesiyle zorlu mücadelesini izledik. Beşiktaş maça hızlı ve atak başladı. 20'nci dakikaya kadar tek taraflı bir maç seyrettik. Bu bölümde Hatayspor adeta sahada yoktu. Batshuayi ile de skor avantajı elde edildi. Devre ortasından sonra Hatayspor sahada etkili olmaya başladı. Bilhassa Lobjanidze atakların odağıydı. Frikikten de güzel bir gol atarak skora denge getirdi.

İkinci devrede maç kopuk kopuk futbola döndü. Orta sahalar kayboldu, forvetlerden savunmalara yardım gelmedi. Hangi takım topu kazanırsa tehlikeli atak girişimlerinde bulunmaya başladı, her an bir taraf golü bulabilirdi. Bu bölümde kaçanların içinde de en büyük fırsatı Batshuayi değerlendiremedi. Kaçırmak atmaktan daha zordu...

Beşiktaş son 15 dakikada daha fazla risk aldı. Ama Hatayspor savunması ve de kaleci Munir iyi direndiler. Bu arada Hatayspor'un geniş alanda yakaladığı kontra fırsatları cömertçe harcanınca 90 dakika berabere sonuçlandı. Uzun sakatlıktan sonra oyuna giren N'Koudou yaptığı birkaç aksiyonla Beşiktaş için ne kadar önemli bir kanat forveti olduğunu gösterdi.

Her şeye rağmen ağır tabiat şartlarında hızlı, heyecanlı ve zevkli bir maç izledik. Hatayspor iyi mücadele etti. Yalnız Ömer Erdoğan'ın sahanın en kötüsü El Kaabi dururken Lobjanidze'yi çıkarması büyük hataydı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli geçen hafta Larin, Batshuayi ve Josef'i ilk 11'de oynatmadığı için eleştirilmişti. Ama dün gece üçünün de hazır olmadığını gördük.