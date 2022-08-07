Beşiktaş ilk devrede oyunu hiç domine edemedi. Kaleyi bulan tek şut 44. dakikada atıldı. Buna karşılık Kayserispor'un iki önemli tehlikesi vardı, biri çok netti. İkinci yarıya ise Beşiktaş oyunu iyice karşı alana yıkarak başladı ama oyun yine dar alanda sıkışıyor, seyrek Kayseri çıkışları daha tehlikeli oluyordu. Ama sarı kartı olan Ali Karimi takımını yakarcasına gereksiz bir ikinci sarıdan kırmızı kart görünce saha içi dengeler tamamen Beşiktaş lehine geçti. Baskı gittikçe arttı. Kayseri de direnmeyi bırakmıyordu. Sonra ilginç anlar yaşandı. Cenk Tosun bir gol attı, müthiş sevindi ama VAR'dan ofsayt kararı çıktı sonra uzatmada iki sarıdan oyundan atıldı. Artık Kayseri rahatladı derken bu sefer uzatmaların son dakikalarında Ghezzal'ın kaliteli vuruşuyla 3 puan kazanıldı. Kayserispor'un da sergilediği futbol ve mücadele takdire layıktı.

Şimdi gelelim Beşiktaş'ta genel gözlemlerime; eğer Weghorst gibi pivot bir santrforunuz varsa mutlaka kanattan orta gelmesi lazım. Muleka'nın yapısı kanat forvet özelliği taşımıyor. Kasımpaşa'daki organizasyonu, oynadığı, başarılı olduğu görev yerini bulamadığından da katkı veremedi. Ghezzal da daha çok içeriye katederek oynayınca alışılmış olan kanattan Rosier-Ghezzal işbirliği gündeme gelmedi.

Bir ciddi sorun da tabi ki yeni kadronun uyumsuzluğu. O zaman atak girişimleri planlı programlı olmuyor. Yeni transfer Masuaku dengeli ve iyi bir sol bek. Mutlaka faydalı olacak. Ama Valerien İsmael 3'lü defansa dönerse Masuaku kesinlikle o sistemin sol kanat oyuncusu olamaz. Bana göre Beşiktaş'ın en büyük transferi her şeye rağmen Weghorst... Hırslı, defansları zorluyor, belki gol atamadı ama önemli bir golün de asistini yaptı.