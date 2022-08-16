Kasımpaşa geçen sezonun ikinci yarısının flaş ekibiydi. Ama bu sezon öncesi önemli oyuncularını kaybettiler, yerleri de hiç dolmamış. Böyle bir tabloda teknik direktör Sami Uğurlu, "Geçen sezonki riskli ofansif oyunuma devam edeyim" anlayışına bir de defans bloğunu çizgi halinde öne çıkarınca maça hırslı ve tempolu başlayan Fenerbahçe adeta şov yaptı. Önce ilk geniş alan kontratağında Joshua King takımını öne geçirdi. Kısa süre sonra da yine defans önde yakalanınca arkaya atılan topta Emre, Valencia'yı düşürüp kırmızı kart görünce maçın nereye gideceği artık belli olmuştu. Ondan sonra Fenerbahçe iki gol daha bulup, devreyi 3 farklı önde bitirdi ki daha da farklı olab-i lirdi. İkinci yarıda doğal olarak oyunu biraz rölantiye aldılar, fazla fizik gücü harcamadılar ama yine de işi ciddi tuttular. Sonra oyuna giren Arda iki güzel gole daha imza atınca 6 gollü bir galibiyet geldi. Yalnız dünkü maç Kasımpaşa'nın durumunu gördükten sonra çok abartılırsa takımın aleyhine olur. Dün gece Fenerbahçe'nin Valencia ile gelen ikinci golü bana göre mükemmel bir Premier Lig golüydü. Şimdi gelelim futbolcular hakkındaki gözlemlerime: Gustavo Henrique böyle devam ederse Fenerbahçe'de savunma yönünde büyük problem çıkarır. Arao basit oynuyor ama oynasa da olur oynamasa da... Eğer kendine iyi bakmaya ve çalışmaya devam ederse Emre Mor'dan büyük katkı gelecek. Joshua King'i çok beğendim. Futbolu da biliyor. Ama dün gecenin yıldızı Valencia idi... Bu maçtaki formu devam edip, sakatlık problemi yaşamazsa çok iyi bir santrfor transfer edilse bile formayı kaptırmaz.