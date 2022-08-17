Trabzonspor'un takım tertibini öğrendiğim anda endişelendim. Trabzon ile ilgili genel görüşlerimde üzerinde en çok durduğum konu orta saha teşkiliydi. Hep şunu vurguladım; bilhassa derecesi yüksek maçlarda Bakasetas ve Abdülkadir Ömür'ün orta sahada birlikte oynamaları sıkıntı yaratır. Abdullah Avcı, Sipois'in yanına Dorukhan'ı monte edip, Ömür'ü de sağ önde kullanmalıydı. Bu tip maçlarda orta sahada dirençli olmak gerekir. Oyunu tutup erken gol yememek lazım. Tabii 9. dakikada skor dezavantajına düşülünce Kopenhag kontrollü anlayışa geçip hem geriyi sağlama aldı hem de bölüm bölüm çıkışlarla tehlikeler yarattı. 2. devreye de rakip golle başlayınca işler iyice çıkmaza girmişti. Sonrasında Trabzon, oyunu domine etmeye başladı. Kopenhag tamamen savunmaya çekildi ama üretkenlik olmuyordu. 2. yarıda hareketlenen Bakasetas'ın şutu rakibe çarpıp ağlara gidince Trabzonspor, rövanş için ümidini yeşertti. Vasat bir ekip olan Kopenhag karşısında Trabzonspor, sakin ve akıllı oynarsa Şampiyonlar Ligi'nde gruplara girmeyi başarır. Yeter ki Abdullah Avcı planlarını iyi yapsın. Dün gece Avcı, iki yeni transferi hiç arkadaşlarını tanımadıkları halde oyuna sürdü. Kaliteli oyuncu Bartra, deneyimiyle takımı belli ölçüde yönlendirmeyi başardı. Ama yine de iki yeni ismin oyuna alınması ve de kapasitesi sınırlı, rotasyonda kullanılan Kouassi'yi ilk 11'de oynatmak benim futbol mantığımla bağdaşmıyor.