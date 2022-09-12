Eğer maçlar biraz tempolu olursa, takım savunmaları karşılıklı hatalar yaparsa, orta sahalar çok kolay geçilirse, dün geceki gibi seyir zevki yüksek ve gollü bir futbol izlenir. Ama bu günümüz futbolunun istediği ilkelere kesinlikle uygun değildir. Kasımpaşa Teknik Direktörü Şenol Can büyük bir taktik yanlışa düştü. Rakibin senden kadro kalitesi olarak çok üstün. Defans hattın son derece arızalı. İki stoperin birbirlerini tanımıyorlar. Ben Ouanes de çakma bir sol bek. Böyle bir tabloda Kasımpaşa bir de oyunu tercih edince, Galatasaray'a çok elverişli bir saha içi ortamı doğdu. Bilhassa gecenin yıldızları Yunus Akgün ve Sacha Boey rakibin sol kulvarını adeta yolgeçen hanına çevirdiler. Eğer Kasımpaşa en azından skor avantajı bulduktan sonra biraz geride kalıp oyunu tutsaydı belki bir şansı olabilirdi. İlk devre çok gol kaçıran Galatasaray, ikinci yarıda Kerem'le öne geçti, ardından aynı ismin mükemmel ikinci golüyle de rahatladı. Sonrasında bütün kontrol eline geçti. Okan Buruk, son bölümde arka arkaya oyuncu değişikliklerine gitti. Fark artacak derken Kasımpaşa son dakikada bir gol daha atınca kısa süreli bir stres oldu. Ama önemli 3 puan kazanıldı. Dünkü maç bir kere daha gösterdi ki bana göre elden çıkarılması düşünülen, sonrasında takımda kalan Sacha Boey; Galatasaray'ın en büyük transferi oldu. Kerem dün gece moral depoladı. Galatasaray'ın şu an en büyük sıkıntısı riskli oynarken geride geniş alanda yakalanması. Okan Buruk'u bekleyen büyük tehlike ise iki takım çıkacak kadar önemli bir kadroya sahip olması.