Fenerbahçe, taraftarının da büyük desteği ile coşkulu, yüksek tempolu ve önde baskılı bir ilk yarı sergiledi. Kayserispor ısrarla prese karşı sürekli geriden kısa paslarla çıkmayı tercih edince Fenerbahçe'ye üretkenlik için elverişli bir saha içi ortamı çıktı. Gol her an geliyorum diyordu; sonra da Joao Pedro'nun hazırlanışı ve yapılışı güzel golü ile skor avantajı yakalandı.

Fenerbahçe'nin arzusu ve hırsı ikinci yarıda da devam etti. Sakatlıktan çıkıp formasına kavuşan Joshua King yine güzel bir gole imza atınca takım rahatladı. Tabii ondan sonra tempo ve pres ilk yarıya oranla biraz düştü. Bunu fırsat bilen Kayserispor ilk etkili atağını 72'nci dakikada yaptı. Ve kaleci Altay aynı pozisyonda iki müthiş kurtarışa imza atarak takımın üzerine stres gelmesini engellemiş oldu. Sonuçta Fenerbahçe rahat bir oyunla 3 puanı kazandı.

Genel görüşlerime gelince... Belli ki Jorge Jesus benim mantığıma ters düşen her maçta değişik kadro çıkarmaya devam edecek. Dün de öyle oldu

respo, Fenerbahçe için çok önemli bir oyuncu. Dün gece de müthiş çalıştı. Bir de aklıma şu soru geliyor. Geçen sezonun son 10 haftasındaki başarılı performansta en çok üstünde durduğumuz konu orta sahanın ortasındaki Zajc-Crespo ikilisi idi. Ama Jorge Jesus bunu hiç düşünmedi.

'F.Bahçe'nin en önemli transferlerinden biri Joao Pedro olur' demiştim. Çünkü Cagliari'deki üç maçının tamamını televizyondan seyretmiştim. Tabii henüz kondisyon eksiği ve uyum sorunu var. Ama sürekli oynarsa çok faydalı olacaktır. Kayseri ise belki transfer yasağından oyuncu alamadı ama geçen sezondan oturmuş bir kadrosu var. Hem bireysel olarak hem de taktik olarak sınıfta kaldılar.