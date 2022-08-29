Futbol kalitesi düşük, iki takımın da birbirine üstünlük kuramadığı, tempolu, temaslı bir ilk yarı izledik. 45 dakika boyunca çok fazla git-gelli bir maç oldu. Karşılıklı atak girişimlerinde plan program yoktu. Tek net pozisyon vardı; onu da Mertens kaçırdı. İkinci yarıya Galatasaray biraz atak başladı ama sonra hızı kesildi. Maçın temposu da düştü. Ama ikinci yarının kontrolü Galatasaray'ın elindeydi. Bunun iki nedeni vardı: Bir tanesi Kopenhag maçının fiziksel tahribatından Trabzonsporlu futbolcuların etkilenmesi. İkincisi de Abdullah Avcı'nın devre arası iki yanlış hamlesiydi. Bu Kouassi ne yapar ben çözemedim! Ayrıca daha yeni gelmiş, arkadaşlarını tanımayan Gbamin'in Siopis'in yerine girmesi de bana göre ciddi hataydı. Ama sonuçta iyi oynamasa da en azından Şampiyonlar Ligi maçının moral bozukluğuna ve yorgunluğuna rağmen 1 puanı aldı. Hele zorlu bir rakipse puan puandır...

Galatasaray da iki net pozisyonun ardından son anda Gomis'in kaleyi sıyıran kafa vuruşu ile belki galibiyeti kaçırdı ama Trabzon deplasmanından puanla dönmek kazançtır.

Gelelim genel gözlemlerime. Galatasaray'da iyi futbolcular var. Zamanla daha iyi olacaklar. Bana göre en iyi transfer Mertens. İlk devre Trezeguet'yi bir kere kaçırmasına rağmen Sacha Boey çok iyi oynadı. Seferovic'te düşüş var.

Trabzonspor'un genç kalecisi Muhammet Taha iki net gol kurtardı. Bana göre dünkü maçın adamı olması lazım. Çünkü başka ön plana çıkan bir oyuncu yoktu. Bardhi değişik özellikleri var ama dağınık bir oyuncu... Oyunu yönlendirme özelliği çok düşük. Cornelius yorgun, Trezeguet iki aksiyon yaptı, onun dışında da savunmaya yardımı sıfıra yakın...