Beşiktaş dün gece çok etkileyici bir ilk yarı sergiledi. Yardımlaşmalı takım presi, yüksek tempo, dikine ataklar... Ve de pozisyon zenginliği... Direğe takılanlar, kaçanlar ve iki gol... Hücum girişimlerinin odak noktası müthiş sprintleri ve adam eksiltmeleri ile N'Koudou idi... İkinci devreye Beşiktaş yine aynı hırs ve baskı ile başladı. Üçüncü golü buldu. Ancak 70'ten sonra durgunluk dönemine girdi. Bilhassa öndeki forvetler çok yoruldu. Ama Valerien İsmael'den bir hamle gelmedi. Sonuçta Beşiktaş son bölümde kalesinde tehlikeler atlattı ama yine de farkı 3'e çıkarmayı başardı.

Dün birçok olumlu görüntü vardı. Öncelikle üç orta saha da bitmeyen bir tempo ile 90 dakika koştular. Salih mükemmele yakın bir performans sergiledi. Muleka dün gece kornerden çok güzel bir kafa golü attı. Ama geçen Beşiktaş yazımda da belirttiğim gibi Muleka'nın özellikleri Beşiktaş'ın oyun yapısına uygun olmadığından Kasımpaşa'daki ortamı bulamıyor. Gelelim Valerien İsmael'in bana göre çok önemli bir yanlışına: 'Futbolcunun psikolojisini iyi ölçmek lazım. Takım işi bitirmişken, bitime1 dakika kala Cenk Tosun'u oyuna almak onun onurunu zedeler.'

Karagümrük geçen sezonun çok uzağında. Beşiktaş'ın temposunun düştüğü ana kadar hiçbir şey yapamadılar. Sonra göründüler ama yetersiz kaldı. İki maçta 8 gol yediler. Dün gece kalesinde gördükleri toplam gol sayısı 11'e çıkabilirdi. Yine erken başlayan hakem baskısında Arda Kardeşler çok başarılı bir yönetim gösterdi.