Austria Wien, Kasımpaşa'nın yaptığı geride genişlik bırakan anlayışla maça başlayınca Fenerbahçe çok erken skor avantajı yakaladı. 90 dakika boyunca kontrol F.Bahçe'ydi ancak buna rağmen hücum zenginliği yoktu. Bunun da bana göre bir numaralı nedeni Jesus'un son lig maçına göre 7 rotasyonla işi abartmasıydı. Tabii ki Fenerbahçe turu garantileyen skoru aldı. 'Kazanan haklıdır' deyimi benim için çok geçerli değil. Ben tek maçlık analizlerden çok geriye dönük yorumlar yaparım. Günümüz futbolunda bir sistemin oturması için en önemli faktörlerden birisi kadro istikrarıdır. Örnek vereyim; Real Madrid dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi, son Şampiyonlar Ligi şampiyonu ama büyük kadro derinliği olduğu halde senelerdir Modric, Casemiro ve Kross ile oynuyor. Çünkü bir futbol takımında futbolcuların birbirlerinin özelliklerini tanımaları çok önemli. Şimdi F.Bahçe yeni bir takım kurdu. Her maç ayrı takım tertibi var. Defansta bir üçlü, bir dörtlü oynuyor. Bu şartlarda sistemi iyi işleyen bir takım olmak mümkün değil. Gelelim genel oyuncu performanslarına; King yine kaliteli bir gol attı, takıma çok katkı verecek ama sakatlandı. Serdar Dursun, ilk yarı kötüydü. İkinci yarıda hırslandı, hareketlendi. İşi bitiren golü de en sonunda attı. Ferdi iyi oynadı. Alioski, iyi bir kanat oyuncusu. Dörtlü defans uygulamasında geriden ataklara katılarak daha etkili bir futbol oynar. Rossi, skora ilk golde önemli katkı yaptı. Çok da hareketli ama olumlu bitirişler yapamıyor.