Dün gece Nef Stadı'nda tempolu, zevkli ve karşılıklı atakların oluştuğu bir ilk yarı izledik. Galatasaray maça adeta galip başladı. Ancak Konyaspor uyumlu kadrosuyla ve organize çıkışlarla etkili ofansif girişimlerde bulundu. Önce çok güzel bir golle beraberliği yakaladı. Sora iki kere direğe, iki kere de Muslera'ya takıldı. Galatasaray'ın karşı atakları da kopuk kopuktu ve çok net pozisyonlara dönmedi.

Galatasaray ikinci yarının tamamını kötü oynasa da oyun kendi kontrolünde geçti. Çünkü Konyaspor ilk yarının aksine son derece olumsuz bir futbol sergiliyordu. Okan Buruk, ikinci gol gelmeyince değişikliklere başladı. Bana göre tüm hamleleri çok doğruydu. Bilhassa Van Aanholt -Dubois değişikliği maçın da kaderini çizdi. Ve Galatasaray ikinci golü bulup iyi oynamadığı maçta yine son dakikalardaki bir golle maçı kazanmış oldu.

Gomis dün etkisizdi, Yunus ve Kerem de öyle… Mertens fizik açıdan düşüş içinde. İcardi hiç hazır değil. Bana göre en iyi oyuncular Torreira ve Boey'di. Tabii temel direk Muslera'yı da unutmayalım. Konyaspor, çok iyi oynarken Endri Çekiçi'nin sakatlanmasıyla oyundaki üstünlüğünü kaybetti. Bunun en önemli nedenlerinden biri de İlhan Palut'un değişiklikteki hatasıydı. Cebrail yetenekli bir oyuncu, uzun sakatlık geçirdi ve hazır değildi. Zaten Palut hatasını anlayıp son bölümlerde oyundan çıkardı. Bir diğer hatası, ikinci yarıda denge varken oyundan iyice düşen Muhammet'in yerine Diouf'u çok geç oyuna almasıydı. Hakem Bitigen'e gelince; Sehic'in kırmızısı doğruydu. Ama 60. dakikadan sonra ikinci gole kadar tüm takdir haklarını Galatasaray lehine kullandı.