Güzel bir açılış döneminden sonra 2022 Katar Dünya Kupası, Katar-Ekvador maçıyla açıldı. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum; maçın oynandığı Al Bayt Stadyumu tek kelimeyle mükemmeldi. Yalnız birçok ciddi sorun vardı. O da herkesi donduran klimalar... Maça gelince Ekvador net favoriydi. Katar çok sınırlı kapasiteye sahip bir takım. Topa sahip olma oranları düşük, ofansif olarak çok yetersizler. Ekvador ilk yarıyı domine etti. Geceye damgasını vuran Enner Valenci idi. Önce bir gol attı, VAR'dan döndü. Sonra kendisine yapılan penaltıdan golü attı. Ardından farkı ikiye çıkaran ikinci golü de attı. Bu devrede iki de sakatlık geçirdi ama ısrarla oynamaya devam etti. Zaten kendisini bu şampiyonaya çok ciddi hazırladığı, Fenerbahçe'de bu sezonki performansından belliydi. Ekvador ikinci yarı oyunu rölantiye aldı. Sonuçta da rahat bir oyunla 3 puanı kazandı. Ekvador'a bundan sonrası için bir analiz yapmak gerekirse; iyi futbolcuları var, fizik olarak çok iyi durumdalar, kanat oyuncuları çok faydalı. Çalışılmış duran toplarını her kullanımda karşı kaleyi tehdit ettiler.