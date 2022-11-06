Galatasaray ilk yarıda organize olamasa da oyunu karşı alana yıkarak baskılı bir futbol sergiledi. Çok sayıda duran top kazandı, golü de buldu ancak sonra bir duran toptan skora denge geldi. İkinci yarı ilk devreye göre biraz değişik başladı. Beşiktaş dengeyi kurmuştu, Galatasaray'da da bir bocalama devri başlamıştı. İşte bu arada bana göre Şenol Güneş'in hemen yapması gereken Redmond- Cenk değişikliği idi. Ama bunu yapmadı ve Galatasaray tekrar öne geçti. Güneş'in bundan sonraki hamleleri de çok yanlıştı. N'Koudou'yu çıkararak Sacha Boey'i rahatlattı, maç eksiği olan yorgun Cenk'in sol kanada geçmesi, yine formda olmayan Muleka'nın oyuna girmesi bütün saha içi dengelerini Galatasaray lehine çevirdi.

Bundan sonra Galatasaray arka arkaya net pozisyonlar buldu; inanılmaz goller kaçırdı. Tabi fark ikiye çıkmayınca son bölüm Galatasaray için zor geçti. Bu arada sahada maçın genelinde iyi bir futbol sergileyemeyen Beşiktaş 'Atamayana atarlar örneği' ile beraberliği bulabilecek iki pozisyon yakaladı. Sonuçta Galatasaray çok önemli bir galibiyet alırken, Beşiktaş puan cetvelinde ciddi irtifa kaybetti.

İcardi yeterli fizik kondisyonuna sahip olmamasına rağmen kalitesiyle iki gol attı; hat-trick'i kaçırdı. Rashica yine çok faydalı oynadı; dengeli ve etkili bir kanat forveti. Sacha Boey, N'Koudou tehlikesinden çıkana kadar hücumda yoktu, sonra gerçek kimliğine büründü. Nelsson bana göre takımın temel direğiydi.

Beşiktaş'ta ise Umut Meraş maç eksiğine rağmen sakatlanıp çıkana kadar görevini elinden geldiğince yaptı. Ama orta sahada Salih iyi değildi, Josef de eski Josef değil. Uzun süredir oynamayan Mert Günok başarılı bir performans çizdi.