Fenerbahçe kolay giden maçı 2 defa zora sokmasına rağmen, son 5 dakikada rahatlayıp farklı skorla yine üç puanın sahibi oldu. İlk yarı Fenerbahçe'nin kontrolünde geçti. Kapalı savunma karşısında Emre'nin adam eksilten dribblingleri faydalı oldu. Ama Pedro'nun hareketsizliği, kanatlardan etkili atak gelmeyişi pozisyon zenginliğini engelledi. Sonra İrfan Can ikinci şut denemesinde farkı 2'ye çıkardı. İkinci yarıya Fenerbahçe, fazla rahatlıktan motivasyonsuz başladı. Ve Szalai'nin hediyesiyle fark bire indi. Kısa süre sonra Batshuayi üçüncü golü attı ama iki farkla galip takım, yapılmaması gereken bir hatayla geride 40 metre genişlikte çizgi halinde yakalanıp ikinci golü yedi. Sonrasında iş iyice tehlikeli duruma geldi. Jorge Jesus da kenarda tehlikeyi sezip dördüncü değişiklik olarak Crespo'yu sahaya sürdü. Onun gayreti ve Valencia'nın hareketliliği sonucu Batshuayi de rahatadı ve Fenerbahçe son 5 dakikada farka gitti. Gelelim genel gözlemlerime; bu defans bloğunu çizgi halinde öne çıkarma hatası bir gün başa ciddi iş açacak gibi gözüküyor. Ferdi'yi dün dikkatle izledim. Kuvvetli, disiplinli ama ofansif girişimlerin sonunu iyi getiremiyor. Joao Pedro bir türlü Cagliari'deki form düzeyine ulaşamıyor. İstanbulspor'un kapasitesi sınırlı genç kadrosunun Süper Lig'e çıkması çok büyük bir başarıydı. Ama bu kadro Süper Lig için çok yetersiz. Sadece iyi niyetli mücadele yetmez. Belki hakem için zor maç değildi ama sahadaki duruşu ve kararlarıyla hakemi beğendim.