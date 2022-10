Dün gece her yönü ile ilginç bir mücadeleye tanık olduk. Fenerbahçe çok kötü bir ilk devreden sonra ikinci yarıdaki müthiş hırsı ve mücadelesi ile çok önemli bir geri dönüşe imza atarak grup liderliği şansını son maça bıraktı. Rennes maça öyle etkili ve özgüvenli bir başlangıç yaptı ki hele bir de bunu 5. dakikadaki golle bütünleştirince çok sıkıntılı bir süreç yaşanacağı belli olmuştu. Ardından yine ağlara gönderdikleri bir topta hakem golü verdi ama ofsayt olarak VAR'dan geri dönünce bu takıma moral kazandırır diye düşündüm ama tam tersi oldu. Rennes süratli ve bitirici ataklarla 3 farklı öne geçti. Artık her şey çıkmaza girmişti. Valencia'nın devre sonunda attığı gol ikinci yarı için biraz da olsun moral oldu. Ama ikinci yarıda roller değişti. Seyircisiyle bütünleşen Fenerbahçe oyunu tamamen domine etmeye başladı. Rennes de iki farklı skor avantajını göz önüne alarak geride kalabalık bir alan savunmasına döndü ve hücumu hiç düşünmedi. Sonra Jesus'tan her zamankinden biraz daha erken, biri Gustavo'nun sakatlığı yüzünden 4 değişiklik birden geldi. Sonra Fenerbahçe hiç ümidini yitirmeden bastırdı. Zajc'ın frikik golü ile fark 1'e inince gelişen ortamda bir golün daha geleceği açıkça kendini hissettiriyordu. Rennes gibi bir takıma 0-3'ten geri dönüş gerçekten çok önemliydi. Gelelim genel gözlemlerime... Bilhassa zorlu rakipler karşısında üçlü defans uygulanıyorsa orta sahanın kenarında savunma yönü zayıf Lincoln'ün oynaması yanlış. Arao sakatlıktan sonra fizik olarak çok düşmüş. Dün gece çok verimsizdi. Takımın dinamosu Crespo ikinci devre kendine geldi. Jesus da herhalde maçtan sonra Zajc'a hiç şans vermemesinin ne kadar yanlış olduğunu düşünecektir.