Fenerbahçe 65 dakika sezonun en kötü futbolunu sergilediği maçta yine 3 puanı kazandı. Hem de farklı! İki gol çok enteresandı. Birincisi; maç başında duran toptan gelen gol, ikincisi ise İrfan Can'ın şutunda kaleci Gökhan'ın çok büyük hatasıyla geldi. Bu gollerin moral avantajına rağmen Fenerbahçe alışılmış ön alan presini hiç uygulayamadı. Topa sahip olma oranı son derece düşüktü. Bunun yanında defans bloğunu çizgi halinde öne çıkarma hatasından da rakibe çok elverişli bir hücum ortamı sunmuşlardı. Ankaragücü rakibin bu yanlışını çok imkânlar bulduğu halde istediği biçimde değerlendiremedi. Şans buldukları iki pozisyonda da ağlara gönderdikleri top ofsayta takıldı. Maçın 65. dakikasında önce Ankaragücü olmak üzere teknik adamlardan hamleler geldi. Fenerbahçe'nin değişiklikleri biraz işe yararken Ankaragücü'nün değişiklikleri ise fayda değil zarar getirdi. Bu yüzden son 20 dakikada Fenerbahçe sıkıntılı bölümü rahat atlattı. Uzatmada attığı üçüncü gol ile de deplasmanda kazandı. Dün ilgimi çeken bir olay da Batshuayi ve Valencia'nın performansıydı. Batshuayi oyunun başında attığı gol dışında sahada yoktu. Valencia da çıkmadan kaçırdığı bir gol dışında hiçbir şey yapmadı. Altay yaptırdığı 2 gereksiz penaltı sonrası bir ders çıkarmış olacak ki dün benzer bir pozisyonda rakibin ayaklarına atlamadı. Vasatın üstüne çıkan 3 isim sayabilirim: Osayi, Ferdi ve Lincoln. Bir de kısa süre oynamasına rağmen attığı golden bağımsız olarak Rossi olumlu hareketler sergiledi. Jesus'a tavsiyem Crespo ve İsmail ikilisini bozmaması.