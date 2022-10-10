Dün gece Kadıköy'de yüksek tempolu, bol aksiyonlu, bol gollü, seyir zevki üst düzey bir 90 dakika izledik. F.Bahçe, Crespo'nun güzel golüyle erken öne geçti. Ancak bu maça zihinsel olarak iyi hazırlanmış ve birçok kaliteli oyuncuya sahip Karagümrük, rakibin etkili takım presine olumlu tepki göstererek iyi pas yaparak, sahayı geniş kullanıyor, kora kor mücadele ediyordu. Sonra iki güzel golle öne geçtiler. Ondan sonra Valencia'nın şık golüyle ilk yarı berabere bitti.

İkinci devre, ilk yarının benzer görüntüsündeydi. İki takım da pes etmiyordu. F.Bahçe iki kere öne geçmesine rağmen yine bu avantajını koruyamadı ve uzatmanın son dakikalarında Batshuayi'nin attığı golle altın değerinde 3 puan kazanmış oldu. Dünkü futbol şöleni de 9 golle sonlandı. Şimdi gelelim dünkü genel gözlemlerime; F.Bahçe'nin geri dörtlüsü başta iki stoper olmak üzere son derece kötü oynadı. Her ne kadar ofansif, riskli futbol oynasan da müthiş pres yapan ve devamlılığı olan Crespo ve İsmail gibi iki ön liberon varken, 4 gol yemenin hiçbir makul açıklaması yoktur. Dün gece F.Bahçe'de Crespo, İsmail ve Valencia dışında iyi oynayan bir oyuncu yoktu. Kaleci Altay'da da düşüş devam ediyor. Jorge Jesus şanslı bir gece yaşadı... Öyle ki maç içinde yenen 4. golden sonra son zamanlarda hiç görev vermediği Serdar Dursun'dan dahi medet umdu. Herhalde bu maç üzerinde öz eleştiriler yapacaktır.

Karagümrük iyi mücadele etti ama attıkları 4. golün moraliyle, 5. golü yemeleri takım savunmasındaki zaafların göstergesiydi. Ön plana çıkan bir numaralı ismi ise Borini idi.