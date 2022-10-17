Beşiktaş ilk yarı daha baskın olan taraftı. Ama hücum organizasyonları istenilen biçimde işlerlik kazanamadı. Trabzonspor'un ileri uç ve orta sahada pres yetersizliği olduğundan, onlar bu zaafı en aza indirmek için kalabalık, alan daraltan savunma uyguluyorlardı. Beşiktaş'ın üretkenliğini engelleyen bir diğer neden de fizik olarak güçsüz Dele Alli'den olumlu bir katkı gelmeyişi idi. N'Koudou da kişisel aksiyonlarını sergiliyemedi. Bu devrede üç gol oldu. İkisi Trabzonspor'dan Beşiktaş'ın büyük defans hataları yüzünden. İkinci devreye Beşiktaş yüksek tempolu başladı. Sağlı, sollu ataklarla Trabzon 18'ini adeta kuşattılar. Bu arada fazla vakit geçmeden iki doğru hamle geldi Abdullah Avcı'dan. Ve bu arada maçın kırılma anı yaşandı. Bardhi farkı ikiye çıkaracak net fırsatı kaçırdı. Sonrasında İsmael'den hamleler geldi ve Cenk Tosun girer girmez kendine has zor gollerden birini attı.

Maç öncesi yaptığım analizde Beşiktaş'ın stoperde sıkıntılar yaşayacağını düşündüm. Saiss'in yerine oynayan Montero'nun maç eksiği vardı, ilk defa Taha ile oynayacaktı. İlk yarı kaleye üç orta geldi, diğer ikisine de rakip vurdu. Bu arada tabii ki istikbal var ama bazı genç oyunculara medyada erken övgüler yağdırmak fayda getirmiyor. Örnek: Tayyip Talha...

Avcı, Siopis'i oyuna geç aldı. Daha evvel üçüncü hakkı olarak kullanmalıydı. Oynadığı hiçbir maçta iyi bir performans göstermeyen Yusuf Yazıcı bir de kırmızı kart gördü. Uğurcan'ın da ilk yarıda Salih Uçan'ın şutunu kurtarması takımı adına önemliydi. Trabzonspor'un ağır Monaco maçından sonra Beşiktaş'tan aldığı 1 puan başarıdır.