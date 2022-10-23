Bu zorlu maç öncesi bana göre teknik direktörlerin yapması gereken iki şey vardı. Fenerbahçe genel ofansif anlayışta defans bloğunu çizgi halinde öne çıkarttığından rakiplerine pozisyon bulma şansı veriyordu. Jesus dün gece Başakşehir'in gücünü de göz önüne alarak bu anlayıştan vazgeçti. Başakşehir, kalecinin de işin içinde olduğu prese karşı riskli paslarla oyun kuruyordu. Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin gücünü göz önüne alarak bu alışkanlığını en aza indirtti. Böyle olunca maçın genelinde disiplinli bir taktik savaşı izledik. Korakor ikili mücadeleler gündemdeydi. Net pozisyon hemen hemen yok gibiydi. Sadece Traore'nin kaleyi bulmayan iki önemli girişimi vardı. Bu tempoda maç kısır bir döngüye girmiş gidiyordu. Ben de düşünüyordum 'Niye Jorge Jesus 60'larda yaptığı değişiklikleri açıkça gerektiği halde yapmıyor' diye. Nihayet 3 doğru hamleyi biraz geç de olsa yaptı. Sonrasında maçın rengi tamamen değişti. Müthiş bir Fenerbahçe baskısı ve tehlikeleri başladı. Geliyorum diyen gol de Rossi'nin güzel vuruşuyla geldi. Uzatma bölümünde Altay, çok önemli bir kurtarışla galibiyette pay sahibi oldu. Sahanın yıldızı ise yine Crespo oldu. Fenerbahçe dün geceye kadar 13 maçta sadece 3 gol yemiş ki ikisi penaltıdan, güçlü bir sistem takımını zorlansa da yenerek çok önemli bir 3 puan aldı. Emre Belözoğlu'nun Jesus'un yaptığı hamleler karşısında yaptığı değişikliklerden hiçbir olumlu fayda gelmedi. Girenler çıkanları arattı. Takımın en iyisi Ömer Ali'ydi. En büyük saygım 37 yaşındaki Biglia'ya. Müthiş bir kariyere sahip ama bu yaşında her şeyini veriyor.