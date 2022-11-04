Dinamo Kiev eski gücünden çok uzak, düşüş içerisinde bir takım. Ama tahmin ettiğim gibi bu maça prestij mücadelesi olarak bakıp ellerinden geldiğince hırslı ve disiplinli oynadılar. Fenerbahçe 15. dakikadan sonra oyunun kontrolünü eline aldı ama ilk yarı boyunca pozisyon açısından yetersiz kaldı. İki pozisyon oldu... Önce rakip kaleci ve defans anlaşmazlığından birbirlerine çarptılar, Arda'da kaliteli bir aşırtmayla golü attı. İkinci pozisyonda ise yine onların defans hatasından Valencia kaleciyi geçti ama çok çapraza geldiğinden kaleyi bulamadı. Devrenin uzatma bölümünde de ikinci gol duran toptan geldi. İkinci yarıda gene Fenerbahçe'nin kontrolündeydi. Beklendiği gibi belli bir zaman diliminde Jesus'un değişiklikleri başladı. Ama giren oyunculardan bu sefer önemli bir katkı gelmedi. Üstelik rakip 10 kişi kalmasına rağmen. Sonuçta Fenerbahçe kontrolünde giden maçı 2 farkla kazandı. Rennes'de AEK Larnaca'yla berabere kalınca Fenerbahçe grubu lider tamamladı. Bu birincilik tabii ki geçen haftaki Rennes karşısındaki müthiş geri dönüşten kaynaklandı. Önemli maç eksikliğine rağmen 60 dakika sahada kalan Arda başarılıydı. Crespo yine her zamanki gibi garantili görev adamıydı. Arao da iyi oynadı. En büyük hayal kırıklığı Batshuayi oldu. Hiçbir olumlu katkı vermedi. Dün gece Fenerbahçe ligdeki iyi gidişten sonra UEFA'daki grubunda başarıyla tamamlamış oldu. Takımlarımız dün gece Avrupa kulvarında 3 galibiyet 1 beraberlik alarak ülke puanına ciddi bir katkı sağladı.