İlk yarıda beklenmeyen bir saha içi görüntüsü vardı. Amerika fizik üstünlüğü ve önde baskıyla 45 dakika boyunca oyunu domine etti. Galler ise sadece oturmuş alan savunmasıyla ayakta durmaya çalışıyordu. Bırakın ofansif olarak bir tehlike yaratmayı tek bir girişimde dahi bulunamadı. ABD'nin Pulisic'in asistinde Timothy Weah'ın attığı gol gerçekten çok güzeldi. İkinci yarıda roller değişti... Çok kötü oynayan James'in yerine santrfor Moore'un oyuna girmesi ve ceza sahasını karıştırması ile birlikte Galler ilk yarıda kötü izlemini silmek ve yenik durumdan kurtulmak için öz veriyle mücadele etmeye başlayınca karşı kalede önemli tehlikeler yarattı. Bir pozisyonda Amerika kalecisinin mükemmel kurtarışına tanık olduk. İkinci yarıdaki oyunuyla golü hak eden Galler penaltıdan beraberliği kurtardı. Kaliteli oyuncular Gareth Bale ve Ramsey fizik güçleri düşük olduğundan takımlarına olumlu katkı veremedi. Sadece Bale, kendi aldığı penaltıyı ağlara gönderdi.

NOT: Hıncal Ağabey'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim.