Giresunspor, kapasitesi sınırlı dar bir kadroya sahip. Bu tip bir kadroda ilk 11'in üç oyuncusu birden yoksa bu çok büyük bir handikap teşkil eder. Galatasaray dün gece deplasmanda farklı bir galibiyet aldı. Ama kimse zannetmesin ki Galatasaray iyi futbol oynadı. Bana göre tam tersi kötü bir futbol oynadı. Maçın geneline baktığımız zaman Giresun'un sonunu getiremediği, kaçırdığı çok ciddi pozisyonlar var. Galatasaray önce ilk yarıda rakip oyuncunun hediyesiyle bir penaltı kazandı. Bunu İcardi değerlendiremedi ama hemen sonrasında penaltıyı başarı ile kurtaran kaleci Onurcan'ın basit hatasıyla skor avantajı yakalandı. İkinci yarıda yine Galatasaray etkili değildi. Giresun sık sık geliyordu. Bu defa da Giresun kendi kazandığı bir faul atışında ilk vuruşta topu pas diye rakibe atınca bu atağın gelişiminde Dubois kaliteli bir gole imza attı ve takımı rahatlattı. Giresun atakları değerlendirememeye devam etti ve yine bir hatayla 3. gol ardından 4. gol geldi. Galatasaray'daki genel performanslara bakalım.. Dubois çok güzel gol attı ama sol taraf yapısına uygun olmadığından bu kanadın işlerlik kazanması mümkün olmuyor. İcardi, Mertens ve Oliveira fiziki açıdan iyi değiller ama kaliteleriyle bu ligde işi idare ediyorlar. Torreira ise takımın dinamosu bütün karşı ataklarda her tarafa engel olmaya çalışan bir oyuncu tipi. Kerem ise bir şeyler yapmak için uğraştı ama çok dağınık oynadı. Okan Buruk'a bir uyarım var, sana en sıkıntılı döneminde hayat veren Gomis'i harcama. Bir önceki maç hiç oynatmadı, dün de dakika 87'de aldı, böyle vefa olmaz. Üstelikte İcardi güçlü değilken ve skor rahatken. Şimdi okuyucularım diyecek ki "4 farkla kazanan takımı eleştiriyorsun..." Tabii ki madalyonun öbür yüzü var. Kazanan her zaman haklıdır hele hele ligde 10'da 10 yapmışsa ama ben bir türlü skor yazarı olamıyorum!