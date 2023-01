Fenerbahçe, Rize engelini aşıp kupada yoluna devam etti. Fenerbahçe'nin maçlarını analiz etmek gerçekten ilginç. Her maç değişik bir senaryo görüyoruz. Dün gece hızlı, tempolu, atak bir başlangıç yaptılar ve geliyorum diyen golü kısa sürede buldular. Sonrası ise gerçekten ilginç… Rizespor yedek kadroyla oynadığı için iki-üç pas yapamadı ve maç baştan sona tek kale oynandı ama üretkenlik yoktu, futbolcular hırslı oynayıp iyi mücadele etmelerine rağmen... Nedeni bana göre belli; sürekli kadro değişiminden kaynaklı saha içi organizasyonu ve değişik varyasyonlu, etkili ofansif girişimler gündeme gelmedi. Fenerbahçe 89. dakikada Emre Mor'un akıllı ortasında, Enner Valencia ile galibiyet golünü attı. Jesus'un üstünde durması gereken bir kritik nokta daha var. Fenerbahçe sayısız duran top kullandı, 15 korner attı ama bunların hiç birinde gol bulamadı. Buna karşılık kaleye hiç gelmeyen Rizespor tesadüfen ilk yarıda bir tane duran top kazandı, onda da Fenerbahçe golü yedi. Bunlar üzerinde tartışılması gereken gelişmeler. Sonuçta dün gece Fenerbahçe çeyrek finale kaldı. Oyuncuların genel performansına gelecek olursak; kaleci İrfan Can hakkında bir fikir sahibi olmak mümkün değil. Yediği golde hatası yok. Onun dışında da kendisine top gelmedi. Osayi çalışkandı. Bu maç Samet'in performansı için ölçü alınmaz. Zajc elinden geleni yaptı. Sezon başının müthiş pres yapan ismi İsmail neden uzun süredir yedek, herhalde vardır bir sebebi. King kötü oynadı. Arda çok güzel bir asistle ilk golü attırdı, ardından devre sonuna kadar kalitesiyle işi iyi idare etti. Ama ikinci yarı oyundan düştü. Zaman zaman şova kaçması da iyi olmadı.