Adana'da çılgın bir maç izledik. Bilhassa ilk devrede hangi takım topu alırsa devamlı dikine atağa kalktı. Orta sahalar çok kolay geçildi. Bu kadar şut atılan, pozisyon zenginliğine sahne olan bir ilk yarı ben bizim ligde izlemedim. İlk devrede yine de Fenerbahçe biraz daha rakibine göre etkiliydi. Ancak ikinci yarı, oyunu tamamen domine etti. Bugüne kadar kendi sahasında bile bu kadar pozisyon bulamayan F.Bahçe'nin golü bulamaması çok ilginçti. Bir de dün gecenin başarılı ismi Altay'ın gereksiz yere neden olduğu penaltıyla bu kadar üstün oyunda skor dezavantajına düştü. Artık iyice işler zorlaşmıştı ama takımın temel direği Valencia yine mükemmel bir gole imza attı. Sonra Fenerbahçe'nin baskısı ve gol aramaları devam etti ama sonucu değiştiremediler.

Sonuçta çok önemli iki puan kaybedildi. Ben bu maçta kesinlikle puan kaybına rağmen Jesus'u eleştirmem. Bu tip bir maça Arda ile başlamaması doğruydu. Mert Hakan'a görev vermesi yadırgandı ama Mert Hakan çıkana kadar gayet iyi oynadı. Fenerbahçe çok tempolu ve etkili oynadığı bir maçta rekor sayıda karşı kaleyi tehdit etmesine rağmen maçı kazanamadı. En önemli sıkıntı Batshuayi'de ki devam eden fiziki düşüş. Montella son derece kötü bir teknik adamlık yaptı. Bitik Emre ve Belhanda'yı uzun süre oynatarak takımını sekiz kişi oynattı. Stambouli ve defans bloğunun adeta canı çıktı. Ali Palabıyık'ın biri VAR olmak üzere verdiği penaltılar doğru ama bana göre Belhanda'nın ceza alanı içinde Samet'e yaptığı hareket penaltıydı. Son saniyelerde de çok net bir frikiği vermeyince tansiyon yükseldi ve Jesus kırmızı gördü.