Başakşehir'in senelerdir oturmuş pas oyununa karşı ne yapılması gerektiğini artık bütün teknik adamlar ezberledi. Beşiktaş da maç başından itibaren takım halinde topun arkasına geçip geride alan daraltmayı temel ilke kabul etti. Ani çıkışlarla da pozisyon bulmayı hedefliyorlardı. Ciddi maç eksiği olan Şener'in geriden çıkarken yaptığı pas hatası sonucu gelişen atakta Aboubakar güzel bir gole imza attı. Beşiktaş skor avantajıyla aynı taktiğe devam ediyordu. Bu arada Januzaj'ın kırmızı kart görmesi Beşiktaş'ı daha da rahatlattı. İkinci yarı Beşiktaş yine geride bekliyor, 10 kişilik Başakşehir risk alıyordu. Beşiktaş bu arada Masuaku ile 2. golü de bulup skoru garantiye aldı. Ve sonuç olarak zorlanmadan 3 puanın sahibi oldu. Yalnız Beşiktaş'ın bu önemli galibiyete rağmen iyi futbol oynadığını söyleyemem. Beşiktaş gibi bir takım 10 kişilik rakibe karşı oyunu kontrol altına alamıyorsa bu eleştirilmesi gereken çok önemli bir rahatsızlıktır. Güzel bir gol atmasına ve 2. golün asistini yapmasına rağmen Aboubakar fiziki açıdan iyi değil. Yeni transferlerden Hadziahmetovic disiplinli oynuyor ama beklenen katkı seviyesine henüz gelmiş değil. Emre Belözoğlu belli ki Gent maçını kafaya koymuş, bu maçı dışlamış. İkisi yeni transfer birbirlerini hiç tanımayan üç forvet; Januzaj, Figueiredo, Patryk Szysz. Gent karşısında deplasman sonucu iyi ama ben futbol görüşümle rövanştan endişeliyim. Bir tavsiyem var Belözoğlu'na; bütün sezon devamlı forma giyen ve futbolu bilen Figueiredo'yu Gent maçında 11'de ihmal etmesin derim.