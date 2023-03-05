F.Bahçe sezonun flaş golcüsü Valencia ile maçta erken öne geçti. Ancak devre sonuna kadar kopuk bir futbol sergilediler. Arda ile bir net pozisyon var ve duran toplarda Szalai'nin birçok fırsatı var. Ama Kayserispor'un ikisi Altay tarafından kurtarılan 5 pozisyonu oldu. F.Bahçe'nin, galip durumdayken takım savunmasında bu tip arızalar göstermemesi lazım. İlk yarıda Samet'in bazı pozisyon hatalarını gözlemledim. İkinci önemli nokta da Crespo'daki form düşüklüğüydü. Arda 30-35 dakika faydalı oldu sonra yorulup oyundan düştü. Tabi ki sezon başından beri sınırlı dakikalar oynayan bir oyuncuda yorgunluğu normal karşılamak gerekir. Zaten Jesus da gerektiği zaman oyundan aldı. Fenerbahçe'nin bana göre 3 puan almasındaki en önemli faktörü ikinci yarıdaki kompakt futboluydu. İlk yarının aksine rakibe son saniyede yenen duran top dışında hiç pozisyon vermedi. Oyunu da kendi kontrolünde tuttu. Takımın her zaman en iyisi olan Ferdi'nin dünkü müthiş golü izlenmeye değerdi. Ben bir de Lincoln'ü beğendim. Şimdi Fenerbahçe'nin önünde çok kritik bir Sevilla deplasmanı var. Önerim orta sahayı bir fazla oyuncuyla dirençli kurmak ve tek santrfor Valencia ile maça başlamak. Kayserispor ilk yarı kora kor oynadı, pozisyonlar da buldu. Ama ikinci yarıda takım halinde her yönleriyle çok kötüydüler. Hakem Atilla Karaoğlan iyi bir yönetim gösterdi. Yalnız 62. dakikada Valencia geriden müthiş yükselerek kafa vurdu. Gol olmadı ama Karaoğlan faul verdi. Gol olsa iptal edecekti. Avrupa'nın üst düzey liglerinde böyle bir pozisyona faul çalan hakem uzun süre maç alamaz!