Futbol kalitesi vasatı aşmayan, sadece mücadelesi olan bir maç izledik. Daha 12. saniyede Muslera ve Torreira'nın büyük hatasıyla G.Saray adeta maça mağlup başladı. Ardından hemen oyunu karşı alana yıkarak iç sahadaki alışılmış baskılı oyunlarına döndüler. Burada önemli olan, skora erken denge getirmekti. Eğer Trabzon oyunu uzun süre tutabilirse G.Saray için riskler artacaktı. Ama G.Saray 20. dakikaya gelmeden beraberliği buldu. Sonrasında da oyunun kontrolünü ele geçirdi.

İkinci yarıda Trezeguet'nin hediye ettiği penaltıyla G.Saray skor avantajını ele geçirdi. Son 15 dakikada bütün riskleri alan rakibi karşısında işi garantiye alacak çok sayıda pozisyon bulup, değerlendiremediler. Savunmada da aslında iyi kapandılar. Sadece uzatmanın son 5 dakikasında iki büyük tehlike atlattılar. Bilhassa Hugo çok müsait vuruşu değerlendiremedi.

G.Saray'da galibiyeti getiren en önemli faktör, geri dörtlünün mükemmele yakın oynamasıydı. Kerem de kopuk kopuk oynamasına rağmen bölüm bölüm yaptığı çok etkili dikey varyasyonlarla Trabzon defansını bayağı hırpaladı. Bu maça kadar çok büyük bir seri yakalayan G.Saray, dün akşam hem de erken golle gelen şok skor dezavantajına rağmen 90 dakikayı üç puanla kapattı. Sarıkırmızılılar, bazı kazandığı maçlarda çok iyi oynamasa da gerçekten çok başarılı bir tablo ortaya koyuyor.

Hep söylüyorum; üçlü orta sahada Bakasetas ve Abdülkadir ile oynadığınız zaman rakiplerinize pozisyon vermemeniz veya az pozisyon vermeniz mümkün değil. Abdullah Avcı, üstelik dün gece de Siopis'i oyundan çıkardı, ondan sonra maç farka gidebilirdi. Son olarak Muslera'ya büyük geçmiş olsun...