Galatasaray dün gece kendi sahasındaki alışılmış 30 dakikalık yüksek tempolu atak futbolunu yine sergiledi. Erken bir gol bulmak için çok çabalıyorlardı ama üretkenliği önleyen 3 faktör vardı. Mertens'in sakatlıktan sonra tam hazır olmaması, İcardi'nin fiziki açıdan çok yetersiz olması ve Adana Demirspor'un başarılı takım savunmasıydı.

Galatasaray, devrenin son 10 dakikasında oyundan koptu. Arka arkaya tehlikeli girişimlerde bulunan Adana Demirspor, Onyekuru ile maçın en net pozisyonunu kaçırdılar. İkinci devre Galatasaray yine ataktı ama artık tempo yeterli değildi. Zaman zaman rakibe kontra atak imkânları da verdiler. Okan Buruk en sonunda hamlelere başladı ve maç Galatasaray'ın baskısı altında ama kilitlenmişken sahneye Midtsjö çıktı. Sert bir şutla 18 dışından 86'da golü attı. Tribünleri coşturdu. Sonra da penaltı golüyle iş bitti. Okan Buruk bu maçtan sonra kendine bir öz eleştiri yapmalı. Bir yıldız futbolcunun değil bir şeyler yapmak ayakta dahi duracak hali yoksa ve onu 84 dakika oyunda tutuyorsan diğer futbolcuların güvenini kaybedersin. Galatasaray'da Sacha Boey'de bir düşüş var. İki stoper çok başarılıydı. Ben en çok Rashica'yı beğendim. Adana Demirspor iyi mücadele etti. İyi savunma yaptı. Ama ikinci yarıda fiziki açıdan düşen Galatasaray karşısında hücum girişimlerinde cezayı kesecek aksiyonları alamadılar.