Fenerbahçe, taraftarının müthiş desteğiyle çok hırslı ve tempolu bir ilk yarı sergiledi. Ancak bu baskılı oyun üretkenliğe dönüşmüyordu. Bunun en önemli nedeni Sevilla'nın savunma ağırlıklı futboluydu. Takım halinde topun arkasına geçerek uyguladıkları tek blokluk kompakt futbol, pozisyon bulmayı çok güçleştiriyordu. Bu yarıdaki en önemli artı gol ararken rakibe pozisyon verilmeyişiydi. Devrenin sonunda penaltıyla çok kritik anda skor avantajı elde edildi. İkinci yarıya da hırslı ve etkili bir başlangıç yapıldı. Ama kale arkası tribünlerinden atılan yabancı maddelerle oyunun uzun süre durması takımın motivasyonunu olumsuz etkiledi. Tabii bu arada ilerleyen bölümde takımda doğal olarak yorgunluk başladı. Buna rağmen seyircinin maçı bırakmaması takımı yine son bölümde ateşledi. Baskı kuruldu ancak ataklar organize değildi, kalabalık savunma arasında yüksek toplara döndü. Çok net pozisyonlar olmasa da heyecan dolu tehlikeler gelişti. Bu arada Samet, bir ortada kafa vuruşuyla gole yaklaştı ama olmadı. Sonuçta da ne yazık ki tek farklı galibiyet ve futbolcuların iyi niyetli mücadeleleri maçı uzatmaya götürmeye yetmedi.

Jorge Jesus'un ilk 11'i çok ilginçti. Aylardır oynamayan İsmail ilk 11'deydi, bana göre çok da iyiydi. Neden bugüne kadar yedek kaldı? Oosterwolde geldiğinden beri toplam 15 dakika oynamıştı o da ilk 11'de vardı. Arda yorulana kadar gayet iyi mücadele etti. Fenerbahçe bu turu, maçın ilk yarısında kaçırdığı net fırsatlar ve ilk maç 1-0'dan sonra oyunu tutmayıp, ikinci gol yemesi yüzünden elendi. Çünkü rakip dün geceki gibi kapanacaktı. Dağınık savunmayı hiçe sayan rakip karşısında iş bitirilmeliydi.