Şenol Güneş derbide ilk 11'de büyük hata yapmıştı. En formda oyuncusu Redmond'u kulübede tutup uzun süredir maç eksikliği olan, hazır olmayan Ghezzal'ı sahaya sürmüştü. F.Bahçe'nin 2. penaltısı gol olsa yenilgi kaçınılmazdı. Ondan sonraki 10 kişiyle müthiş geri dönüş her şeyi tozpembe yapmıştı. Güneş, dün de ilk 11'de büyük hata yaptı. Ghezzal'ı kazanmak istiyor, Cenk ve Aboubakar'dan vazgeçemiyor, Redmond da geçen haftanın yıldızı olunca bu defa sahaya 4 forvetle çıktı. Redmond'un gerçek yeri sol ön kenar ama solda Cenk, sağda Ghezzal olunca o da dün gece Aboubakar'ın arkasında serbest rol üstlendi. Cenk'in kanat forvet özelliği yok; Ghezzal hazır değil, Onur'un özelliklerini tanımıyor. Bu şekilde iki kanat da çalışmadı ve hücumda etkisiz bir Beşiktaş gündeme geldi. Daha da kötüsü takım savunmasıydı. Önden gerekli yardım gelmeyip orta sahada 2 kişi olunca Giresunspor orta sahayı çok rahat geçip Beşiktaş'ın üstüne gitti. Bir gol buldular, Sainz çok net 2. gol fırsatını kaçırdı. İşler çok kötü giderken Cenk'in kasık sakatlığı gündeme geldi. Onun yerine Gedson girdi, orta saha üçlendi. Redmond da gerçek yerine geçince taşlar oturmuştu. Bir de buna ilaveten Alper'in harakirisi eklenince Beşiktaş 2 gol üst üste bularak şoku atlattı. 2. devre Beşiktaş iyice rahatladı. Redmond alıştığı görev yerinde yine sahneye çıktı ve kişisel becerisiyle çok güzel bir gol atarak işi bitirdi. Giresun kümede kalma mücadelesi veriyor. Hırslı ve ileriki haftalar için olumlu görüntüler verdiğini gözlemledim.