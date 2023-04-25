İstanbulspor koşan, disiplinli mücadele eden bir takım. Ama kadro kalitesi olarak ligin en zayıf ekibi. Üstelik ideal 11'inden kalecisi dahil 4 oyuncusu yok. Fenerbahçe böyle kritik bir dönemde Galatasaray'ın bir gün önceki beraberliğinin moraline rağmen dün gece adeta harakiri yaptı.

Fenerbahçe, şansının da yardımıyla kazandığı birçok maçta dahil iyi futbol oynamıyor. Bunun da en önemli nedeni her zaman vurguladığım gibi Jesus "kafasına göre" her maç büyük rotasyonlara giderek taşlarla rekor sayıda oynaması. 4 gün önceki maça göre kadroda 5 değişik isim var. O maçta orta sahanın ortasındaki Crespo ve Arao, ikisi birden yok. Bu defa şapkadan İsmail ile Mert Hakan çıktı. İstanbulspor gücüne göre mücadele edip kapanıyor, kontratak bekliyor. İlk yarıya bakıyorum hiçbir organize tehlikeli atak yok. 3. bölgedeki set oyunları son derece verimsiz. Buna rağmen skor avantajı sağlanıyor. İkinci devre benzer oyun devam ediyor. Bu defa Arda'dan mükemmel bir ikinci gol geliyor. Kötü de oynasan 2 farklı skor avantajına sahipken kapasitesi çok sıkıntılı bir rakip karşısında 2 gol yenir mi? Hadi ona rağmen 3. golü buluyorsun ama sonradan uzatmada bu defa çekirge ters sıçrıyor beraberlik golünü yiyorsun. Koca Fenerbahçe takımı sadece gücü ile ayakta kalan 2. sınıf forvet Eze'yi durduramıyor. Jesus, Samet Akaydın'dan fayda gelmediğini galiba ancak bu maçın son 15 dakikasında anladı! Aman Fenerbahçe yönetimi Jesus'la seneye de devam etsin! Zayıf kadrosuyla sahaya yüreğini yansıtan İstanbulspor'u kutluyorum.